orsqu’il s’agira de ce qui se passera ensuite pour Nicolas Pepe à Arsenal, nous devrons laisser les actions parler plus que les mots.

«Très clair, c’est inacceptable», est tout ce que dit Arteta lorsqu’on l’interroge sur l’expulsion.

L’Espagnol a ensuite été poussé à savoir s’il avait parlé à Pepe et a de nouveau répondu: “C’est inacceptable.”

Arteta avait tout à fait le droit d’être en colère contre Pepe après son expulsion à la 51e minute, ce qui a laissé Arsenal dans l’embarras et la mise au rebut pour conserver un point contre Leeds. Certains défenseurs acharnés, les boiseries et le brillant Bernd Leno dans le but ont assuré que les Gunners l’ont obtenu, mais un autre jour, ils auraient pu perdre par deux ou trois.

Arteta n’était pas satisfait de Pepe après son carton rouge lors du match nul et vierge à Leeds

Qu’Alioski en ait tiré le meilleur parti ou non, le fait reste que Pepe devrait savoir qu’à l’ère moderne, vous ne pouvez pas affronter un autre joueur comme celui-là et espérer s’en tirer – surtout lorsque VAR regarde chaque action et en fait c’était eux. qui a signalé l’incident à l’arbitre Anthony Taylor.

Une fois que Taylor l’avait regardé à nouveau sur le moniteur côté terrain, il n’avait pas d’autre choix que d’envoyer Pepe et maintenant vous vous demandez quand nous le reverrons.

Arteta a choisi de dire très peu dimanche soir, mais ses actions peuvent parler fort cette semaine. Pepe devrait être banni pour trois matchs de Premier League, y compris le derby du nord de Londres le mois prochain, mais il n’est pas suspendu pour la Ligue Europa.

Arsenal se rendra à Molde jeudi pour se qualifier pour les huitièmes de finale et Arteta a maintenant une décision à prendre pour savoir s’il joue Pepe ou s’il le laisse tomber pour ce licenciement contre Leeds.

La réalité est, cependant, qu’Arteta pourrait être obligée de jouer l’ailier car ce voyage dans le Yorkshire n’a fait qu’ajouter aux problèmes d’Arsenal.

Les Gunners sont entrés en jeu après une pause internationale difficile, qui a vu Mohamed Elneny et Sead Kolasinac testés positifs pour Covid-19 alors qu’ils étaient avec leurs pays. Kieran Tierney, qui a disputé tout le match dimanche, avait déjà joué 300 minutes pour l’Écosse en six jours et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang avait passé la nuit coincé dans un aéroport avant de jouer pour le Gabon le lendemain.

Cela avait fait des ravages sur l’équipe d’Arsenal et dimanche n’a fait qu’ajouter à leurs malheurs alors que Bukayo Saka et Willian se sont tous deux blessés.

“Nous avons perdu deux joueurs en mission internationale et nous avons eu un joueur qui est venu qui n’était pas en état de commencer”, a déclaré Arteta.

Pepe se demande peut-être quand il aura la prochaine chance d’impressionner

«Nous avons perdu deux joueurs sur blessure aujourd’hui et un par suspension et nous avons un nombre incroyable de matchs à venir.

«Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines heures, mais nous mettrons une équipe là-bas pour concourir comme nous le faisons actuellement et chaque équipe va faire face à des défis avec le nombre de matches que nous avons. Espérons que nous pourrons en récupérer.

Quiconque Arteta mettra sur le terrain, il espère qu’ils pourront trouver un moyen de mettre fin à la sécheresse des buts d’Arsenal. Après le match nul 0-0 à Leeds, les Gunners sont maintenant passés plus de sept heures sans but en jeu ouvert en Premier League.

C’est une course qui remonte au 4 octobre et si Arsenal veut tourner un coin, il doit commencer à tirer devant le but.

Pepe avait l’air d’être l’homme qui donnerait vie à l’équipe, mais vous vous demandez maintenant quand il aura à nouveau sa chance.