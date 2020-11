UNE

Le patron du rsenal, Mikel Arteta, est devenu le dernier entraîneur à soutenir la réintroduction de cinq remplacements en Premier League après avoir affirmé que le système actuel ne respectait pas le bien-être des joueurs.

Des pressions sont maintenant exercées pour réintroduire cinq remplacements en raison d’une augmentation des blessures, le manager de Liverpool Jurgen Klopp et le patron de Manchester City Pep Guardiola menant la charge.

L’utilisation actuelle de trois substitutions a également été critiquée par le patron de Chelsea Frank Lampard et le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, et jeudi, Arteta était le dernier à exprimer ses préoccupations.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a exprimé ses craintes concernant le bien-être des joueurs

Interrogé sur ses réflexions sur la Premier League discutant du retour de cinq remplacements, Arteta a répondu: «Je soutiendrais fortement cela parce que nous sommes ici pour donner le meilleur spectacle possible à la fin de la journée.

«Pour ce faire, nous avons besoin des joueurs, ils sont la partie la plus importante de cela, et nous devons être conscients que nous devons les protéger.

«Nous les exposons constamment. Ils n’ont pas eu de vacances. Ils vont jouer au football international à chaque fois qu’il y aura une pause internationale. Ils ont un concours cet été et cela continue encore et encore.

«À la fin de la journée, nous allons avoir de très mauvaises nouvelles avec des joueurs que, en fin de compte, nous ne respectons pas. Et nous pouvons changer certaines choses, même si ce n’est pas idéal. Mais étant donné le contexte dans lequel nous nous trouvons en ce moment, ce serait vraiment utile à mon avis.

L’utilisation de cinq substitutions est largement utilisée en Europe et dans le reste des ligues majeures du continent en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. La règle est également en place pour toutes les compétitions de l’UEFA, y compris la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Tout changement maintenant exigerait que 14 des 20 clubs de haut niveau votent en faveur de sa réintroduction, mais il semble y avoir un soutien pour qu’il augmente en dehors des «six premiers» conventionnels.

Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré plus tôt cette semaine: «Lorsque nous prenions la décision, les clubs plus bas pensaient que les plus grandes équipes en tireraient un avantage.

«Mais je suis maintenant pleinement d’accord sur le fait que le bien-être d’un joueur est plus important et que si la décision était annulée, je ne serais pas complètement contre.

“Ce n’est pas une coïncidence, le taux de pourcentage de blessures – blessures musculaires – déjà en Premier League a considérablement augmenté”, a-t-il déclaré.

«Et ce n’est pas une coïncidence. Celles-ci ne suivront que si nous ne faisons rien pour y remédier, car l’intensité ne diminuera pas.

«Le niveau d’exigence et de qualité que nous avons dans cette ligue est superbe, et chaque match sera tellement compétitif. Et si tel est le cas, vous ne pouvez pas laisser tomber cela, donc les joueurs seront blessés.

