UNE

Le patron du rsenal, Mikel Arteta, a admis que le manque de buts de son équipe en jeu ouvert l’inquiétait.

Les Gunners ont fait match nul contre Leeds United dimanche alors qu’ils étaient tenus à un match nul 0-0 à Elland Road, avec l’expulsion de Nicolas Pepe également.

Cela signifie qu’Arsenal a maintenant passé plus de sept heures sans but en jeu ouvert en Premier League.

Leur dernière frappe depuis le jeu ouvert est survenue le 4 octobre contre Sheffield United et a demandé si c’était une préoccupation, Arteta a répondu: «Cela m’inquiète évidemment.

«Nous avons besoin de buts et nous avons besoin de beaucoup de buts pour gagner des matchs de football et pour être la meilleure équipe que nous voulons être.

«Sans cela (objectifs), c’est impossible. Peu importe à quel point nous sommes bons défensivement. Ce n’est certainement pas le manque de joueurs attaquants que nous avons, ou les joueurs offensifs que nous mettons tout le temps sur le terrain.

(PA)

«Mais nous avons besoin de moments où nous devons prendre des décisions là-bas. Ils doivent être meilleurs. Ils doivent être plus impitoyables.

«Mais c’est la chose la plus difficile dans le football et parfois nous devons passer par ces correctifs. Nous devons les surmonter et je dois aider les joueurs à le faire le plus vite possible.

en relation

Un après-midi difficile pour Arsenal a été aggravé lorsque Bukayo Saka a boité à la fin après un tacle tardif.

Arteta a déclaré que l’adolescent devait maintenant être évalué et les Gunners espéreraient que toute blessure ne serait pas grave.

«Il souffrait», dit-il. «Nous ne savons pas. Nous allons devoir évaluer avec le personnel médical à quel point c’est mauvais.

«Mais cela avait l’air d’un très mauvais défi et il souffrait, alors nous avons décidé de le sortir immédiatement.

Arteta a également confirmé que Willian avait été retiré à la mi-temps en raison d’un problème musculaire.