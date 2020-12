UNE

Le directeur technique du rsenal, Edu, a souligné la nécessité de faire preuve de patience avec Mikel Arteta et a encouragé les fans à croire aux progrès qu’il est sûr de faire dans les coulisses du club.

Les Gunners, timides au but, ont fait leur pire début de saison de haut vol depuis 1981 et une sombre défaite 1-0 contre Burnley dimanche était leur quatrième défaite consécutive en championnat à domicile – la première fois qu’ils ont subi une course aussi lamentable pour 61 ans. ans.

Ce dernier revers – scellé par un but contre son camp de Pierre-Emerick Aubameyang après l’expulsion de Granit Xhaka pour conduite violente – a laissé Arsenal, détenteur de la FA Cup et du Community Shield, 15e et à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation avant une série de matches difficiles qui comprend matchs contre Southampton, Everton et Chelsea en plus de leur affrontement en quart de finale de la Coupe Carabao avec Manchester City.

Les spéculations sur l’avenir d’Arteta après seulement un an à la tête ont commencé à éclater au milieu d’une terrible séquence de deux victoires en 10 sorties de championnat et d’un seul but de son équipe en jeu ouvert depuis octobre.

Cependant, Edu pense évidemment qu’il est injuste de distinguer les individus au milieu du malaise d’Arsenal et que les progrès réalisés par le club dans son ensemble et sur les terrains d’entraînement de London Colney ne se reflètent pas encore dans les résultats.

«Se détendre, c’est trop. Croyez simplement », a déclaré Edu à l’Association de la presse. “En interne ici, écoutez, nous allons bien. Mon principal message est que nous ne parlons pas d’une seule personne, il est injuste de parler de Mikel, ou d’Aubameyang parce qu’il ne marque pas de buts, ou (le gardien, Bernd) Leno parce que il doit arrêter les buts.

“Il est injuste de parler d’une seule personne, nous sommes une équipe de football, nous devons parler de nous-mêmes, parler de” nous “et non de” lui “, alors c’est pour moi le message principal. La façon dont je vois les choses est très simple . Il est normal et facile d’être motivé par les résultats. Mais pour moi, l’essentiel est de voir quelque chose dans lequel je peux voir l’avenir, voir où nous allons, comment nous construisons les choses, commencer à le voir une base quotidienne.

“Donc, la façon dont nous travaillons, la façon dont nous nous entraînons, la façon dont nous nous comportons en interne, si vous voyez la qualité du travail, si vous voyez la qualité des gens, si vous voyez correctement ce qui se passe ici au quotidien, ce n’est rien pour comparer avec les résultats. “

Réfléchissant aux défis auxquels Arsenal a été confronté au cours de ces années les plus inhabituelles et difficiles et à la nécessité de rester patient avec Arteta en conséquence, Edu a ajouté: “Si nous ne parlons pas de patience avec Mikel, ce serait très injuste pour lui. Parce que Quelle année nous avons dû affronter. Défis de pré-saison, trois mois sans match de football, beaucoup de choses changeaient dans le club. Il a commencé et arrêté, et quand il a commencé à comprendre toute l’équipe, il s’est arrêté à nouveau.

“Il n’a pas eu de séquence pour bien connaître tout le monde. Ce serait vraiment injuste pour Mikel de dire quelque chose à ce sujet parce que l’année a été si difficile pour tout le monde mais encore plus pour Mikel, qui venait d’arriver au club.

“Parce que si vous avez un manager qui a été au club pendant deux, trois, cinq ans, cela facilite la situation. C’est pourquoi Mikel a toujours besoin, de mon côté, de bons mots.”

