Le patron de rentford, Thomas Frank, a averti que les autorités du football anglais devaient définir un ensemble de critères clairs autour des annulations de Covid-19, sous peine de ne pas pouvoir terminer la saison.

Frank prépare son équipe à affronter Tottenham en demi-finale de la Coupe Carabao demain soir, et la formation des deux équipes a été perturbée par les reports liés à Covid.

Les Bees ont vu la réunion de championnat du week-end dernier avec Bristol City annulée après une épidémie dans le camp des Robins, tandis que les Spurs étaient eux-mêmes furieux après que leur match de Premier League contre Fulham ait été reporté quelques heures avant le coup d’envoi la semaine dernière.

Bien que ces matchs aient été annulés à court préavis, d’autres équipes ont été obligées de jouer malgré un nombre important de cas positifs, et Frank pense qu’une plus grande cohérence est nécessaire.

“Je pense qu’il est très important que l’EFL, la Premier League et la FA trouvent une sorte de lignes directrices qui seront à travers les quatre ligues et les tournois de coupe en termes de Covid”, a déclaré Frank.

«Je sais qu’il est très, très difficile pour les organisations de bien faire les choses. Mais je parle de notre match contre Bristol a été reporté, je sais que le match de Wimbledon [against Lincoln] en League One, ils n’avaient pas le droit de reporter leur match même s’ils avaient peut-être plus de cas que le match de Bristol, je ne sais pas.

«Ensuite, il y a eu des matchs de Premier League reportés et annulés, donc je ne sais pas combien de joueurs doivent être testés positifs ou avoir des symptômes ou autre.

«Je sais que c’est très difficile d’une situation à l’autre, je pense simplement qu’il est très important d’avoir des lignes directrices qui s’appliquent à tous les matchs. Cela va s’additionner, nous allons jouer déjà tellement de matchs cette saison, alors quand trouveront-ils l’espace pour jouer les matchs restants?

«Si nous n’avons pas de moyen cohérent de reporter les matchs, cela peut trop s’additionner et à la fin, nous finirons par devoir soit prolonger à nouveau la saison, en entrant dans les Euros, ce sera un problème.

Trois joueurs de Tottenham – Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon et Erik Lamela – ont été impliqués dans une violation de Covid après avoir assisté à une fête pendant la période de Noël et après une série d’incidents similaires ailleurs, il y a eu de plus en plus d’appels pour que la FA intervienne et punisse les personnes qui bafouent les règlements.

Cependant, Frank pense que ce serait un pas trop loin et est heureux que les clubs traitent des problèmes tels que les questions internes.

«Je pense que nous sommes tous des gens et que parfois les gens font des erreurs», a-t-il ajouté. «J’espère qu’ils en tireront des leçons et qu’ils iront de l’avant. C’est une situation très délicate dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons tous que nous devons suivre les règles.

«Mais nous savons aussi qu’il y a des limites de vitesse – nous ne pouvons parfois pas conduire à plus de 50 km / h, mais je peux lever la main et dire que je roule parfois à 55 km / h alors que je n’aurais pas dû le faire. Mais bien sûr, nous devons suivre les règles et être vraiment fermes à ce sujet, en nous encourageant les uns les autres et en nous aidant les uns les autres afin que nous puissions tous sortir de cette pandémie le plus rapidement possible.