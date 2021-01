Le milieu de terrain a joué pour la dernière fois contre Brentford en marquant le vainqueur de Norwich City lors d’un affrontement de championnat en 2018.

Frank était entraîneur adjoint du personnel de Dean Smith au moment de ce match et dit qu’il a été impressionné par la façon dont l’Anglais s’est épanoui depuis.

«Quel joueur», a déclaré Frank. «Son développement a été fantastique. L’assistance qu’il fait pour le but, mais aussi son toucher et sa prise de décision, la façon dont il trouve de l’espace entre les lignes est incroyable.

«Et aussi son rythme de travail, même dans un match où ils mènent 3-1, à la fin, il continue juste avec pression et contre-pression. C’est ce qui fait un joueur de haut niveau. »

Frank a fait six changements de son côté pour le match nul du quatrième tour de dimanche et la sortie de Brentford les laisse libres de se concentrer sur une inclinaison à la promotion automatique.

Les Bees sont invaincues en 16 dans le championnat, mais deux reports de Covid leur ont laissé un calendrier particulièrement éprouvant au cours des deux prochains mois et Frank a admis que la priorité à la course de la ligue lui était venue à l’esprit après que Leicester eut inversé le match en seconde période.

Il a ajouté: «Nous voulons gagner chaque match et nous avons mis une équipe assez forte pour rivaliser, en particulier en première période, similaire à ce que nous avons joué contre Southampton et West Brom. [in the Carabao Cup] et ces équipes.

«Mais je comprends que les substitutions que j’ai faites, j’aurais fait différemment si nous étions toujours en tête de zéro. Si nous menions à un nul, il est toujours bon de conserver cette mentalité gagnante et de bonnes performances et de bons sentiments.