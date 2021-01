F

Rank Lampard a soutenu la star allemande Kai Havertz pour réussir dans la seconde moitié de la saison, malgré un démarrage lent dans l’ouest de Londres.

Havertz était une signature de 70 millions de livres sterling du Bayer Leverkusen cet été, mais son adaptation à la Premier League a été touchée par une grave crise de coronavirus.

L’international allemand de 21 ans a été contraint de rater tous les matchs sauf deux en novembre après avoir été diagnostiqué avec Covid-19 et il est apparu depuis qu’il est devenu très malade, coupant les signes de promesse évidents avant d’attraper la maladie.

Lampard insiste sur le fait que Havertz trouve toujours ses marques avant la visite de Manchester City à Stamford Bridge et l’a encadré dans les coulisses dans l’espoir qu’il réalisera éventuellement son plein potentiel.

“Kai a passé cinq jours de travail avec nous avant de jouer pour la première fois et ce n’est tout simplement pas bénéfique pour un joueur de n’importe quelle ligue, encore moins lorsque vous arrivez dans la ligue la plus rapide et la plus physique du monde”, a déclaré Lampard.

«Juste au moment où Kai acceptait cela – et vous avez vu de très bonnes performances de sa part – il a eu Covid et il l’a eu assez sévèrement.

“Il a certainement eu un peu de retombées de cela physiquement. Nous le savons et essayons de l’aider à faire face à cela. Les attentes autour de lui … vous devez mettre le contexte dans l’histoire.

“Le talent de Kai est incontestable et je le vois tous les jours. Lui donner le temps de s’adapter à la Premier League et à notre équipe est crucial.

«J’ai pleinement confiance en lui et nous devons lui donner ce temps, en particulier à cause de la situation Covid. Ce n’est pas un problème.

“Le transfert entre les ligues vers un jeu qui est rapide et physique semaine après semaine, tous les trois jours, est une grande demande et ce n’est pas quelque chose à quoi on devrait s’attendre car nous avons payé ce montant pour vous ou vous l’âge ou le nombre d’objectifs ou d’aide que vous avez déjà réalisés.

«Tu ne peux rien prendre pour acquis. J’ai pensé ça avec Kai de toute façon et je suis là pour l’aider.

«Quand il est venu, j’ai relevé ce défi avec lui – cette ligue est différente, alors voyons comment vous vous adaptez parce que vos talents vont être différents, d’une manière positive qui nous aide.

«En tant qu’entraîneur, je sais que je peux compter sur mon expérience personnelle quand elle reflète la leur. Je sais. J’ai dû faire un travail supplémentaire moi-même.

«Kai est différent de moi, en particulier avec le recul de Covid parce qu’il n’a pas eu le temps de faire ce travail supplémentaire. Nous le faisons avec lui maintenant.

“Il sera meilleur et plus fort pour ça à la fin. C’est un jeune joueur, donc encore plus de raisons de lui donner du temps.”

