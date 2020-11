Frank Lampard a déclaré à l’ailier qu’il restait un élément clé de ses plans, bien qu’il ait passé la majeure partie de la saison en marge à Stamford Bridge.

L’arrivée de Hakim Ziyech signifie que Hudson-Odoi aura probablement des démarrages limités – mais Lampard insiste sur le fait qu’il l’a exhorté à rester patient.

“Je vois des améliorations constantes de sa part”, a déclaré le manager de Chelsea après son but lors de la victoire 2-1 contre Rennes mardi. “Je savais qu’il avait fait quelques bonnes performances pour les moins de 21 ans d’Angleterre la semaine dernière.

“Je sais qu’il veut plus de minutes, mais j’ai de la concurrence dans ce domaine.

“S’il n’obtient pas de minutes dans une période, cela ne veut pas dire qu’il est en disgrâce avec moi. Il ne l’est certainement pas.”

Hudson-Odoi était convaincu de refuser un transfert potentiel aux champions d’Europe du Bayern Munich en faveur d’un accord à long terme à Chelsea. Mais une dépense estivale de 220 millions de livres sterling a intensifié la concurrence pour les places aux côtés de Lampard, la place de Ziyech à droite de l’attaque étant cimentée après le départ exceptionnel du Marocain.

Mais Hudson-Odoi en a profité pour envoyer un rappel de sa qualité sur un rare départ en Ligue des champions mardi en ouvrant le score en France.

Lampard a déclaré au site Web de Chelsea: “Il est encore un joueur en développement, dans une certaine mesure.

«Le peu de qualité qu’il montre avec les deux premières touches avant de décrocher son tir était de première classe. Je sais qu’il peut le faire.

“Il y a plein de bonnes choses à propos de Callum, et je sais qu’il y a des choses qu’il peut améliorer dans son jeu. Il le sait.

“C’est un grand joueur pour Chelsea, il a un grand avenir avec nous. Son match complet était fantastique, et il a aussi obtenu son but.”

Lampard a également salué la nouvelle que les supporters seront bientôt autorisés à retourner dans les stades.

“D’abord et avant tout, nous voulons que les fans reviennent”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas exactement comment le système fonctionnera, c’est quelque chose qui doit être discuté plus avant. Mais ce qui était vraiment bien pour moi, c’est la nature positive du fait qu’il y a du mouvement et que quelque chose se passera si cela se sent en sécurité.

«C’est la chose la plus importante, car ce sont des temps très incertains.

“J’espère donc que les règles du jeu resteront équitables, mais nous avons quelques fans de retour et nous avançons rapidement.

“Je suis juste content de la nouvelle car il y a beaucoup de choses qui ont été perturbées dans la vie récemment, qui sont plus importantes que le football.

“Mais dans le football, juste en ce qui concerne notre travail et jouer dans les stades et vouloir que les fans reviennent pour l’ambiance, ce que cela signifie pour les fans, cela devient de plus en plus évident à chaque match que nous jouons.”

“Donc, si c’est sûr, nous sommes bien sûr vraiment heureux.”