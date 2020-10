Hakim Ziyech est la dernière pièce d’une ligne avant qui a été complètement révisée au cours des 12 derniers mois.

Son jeu d’aile volante en Russie était précisément ce que Chelsea a manqué jusqu’à présent cette saison – tourmenter la défense de Krasnodar et récolter un premier but richement mérité pour le club.

La blessure au genou de Ziyech – récupérée en pré-saison – a volé à Lampard un joueur dont il était convaincu qu’il conviendrait parfaitement à la Premier League et aiderait à combler le vide laissé par les départs d’Eden Hazard, Pedro et Willian.

Alors que Timo Werner, Kai Havertz et Christian Pulisic ont essayé de développer une compréhension avec peu de possibilités de travailler sur le terrain d’entraînement, Lampard a tenté de compenser la perte de la franchise de Ziyech par la droite avec une combinaison de Mason Mount ou wing- dos.

Désormais, l’ancien joueur de l’Ajax est prêt à faire son premier départ en Premier League, ce qui pourrait voir Lampard dévoiler enfin ses quatre premiers dès le départ.

“Pour ce qui est de l’avoir en forme et de jouer cette semaine, c’était génial pour nous parce que beaucoup de gens, je pense, ont remis en question le côté offensif de notre match au début de la saison et nous avons marqué beaucoup de buts”, a déclaré le manager de Chelsea. .

«J’ai toujours senti que quand Hakim était en forme, quand Christian était en forme, ce qui n’a été que lors des derniers matchs, nous commençons à voir l’équipe. Nous avons eu Pedro la saison dernière et Willian était un joueur énorme.

«L’année précédente, nous avons eu Eden Hazard. Ce genre de joueurs n’est pas remplacé sur un coup de tête.

«Avec Hakim, nous avions le potentiel d’amener quelqu’un avec des qualités vraiment différentes de ce que nous avons eu ces dernières années en termes de joueur gaucher et droitier, ce qui était sa position principale à l’Ajax.

«Il le fait d’une manière qu’il veut vraiment ouvrir des chances aux autres avec sa capacité de franchissement et sa passe finale. Ce n’est pas nécessairement un ailier qui va voler devant les joueurs tout le temps, même si c’est dans son jeu.

«Il peut trouver une passe et parfois la saison dernière, j’ai senti que cela nous manquait lorsque nous jouions contre des défenses à bloc bas. Nous avons vu un peu sa qualité et sa personnalité contre Krasnodar.

“L’idée de recevoir le ballon et de tourner, de faire face vers l’avant et de trouver cette passe avant que les équipes ne soient placées, c’est ce que je suis impatient de voir de Hakim.”

Sur le terrain, Ziyech perpétue les riches traditions des ailiers de Chelsea, d’Arjen Robben à Hazard. Mais c’est sa personnalité qui a également frappé Lampard, qui faisait partie des vestiaires forts et vocaux au cours de sa carrière de joueur chargée de trophées à Stamford Bridge.

«Je l’aime vraiment en tant que personnalité», a-t-il ajouté. «J’ai eu des conversations avec lui très tôt lorsque nous l’avons signé et j’ai été frappé par sa confiance. Il y a une confiance intérieure que j’aime. Nous en avions besoin.

«Nous avons besoin de joueurs avec confiance et personnalité qui croient qu’ils devraient être ici et veulent offrir quelque chose. Il a été un rêve absolu de travailler avec lui.

«Parfois, vous voyez les meilleurs joueurs lorsqu’ils sont blessés. Parce qu’il était tellement excité de venir ici et de se mettre à terre en courant et d’avoir été blessé en pré-saison et son éthique de travail au gymnase, son interaction avec les kinés, son désir de se mettre en forme et de nouer des relations dans le groupe, il s’est fait à la maison et se sont sentis chez eux en peu de temps.

«Je pense qu’il va être un gros plus pour nous sur le terrain et sur et autour du terrain, je peux déjà le voir.

«C’est un garçon et un joueur confiant par nature, ce que j’ai senti, donc je me sentais assez à l’aise avec l’idée qu’il entrerait et s’installerait.

«Il avait joué à un bon niveau et je l’ai regardé dans beaucoup de matchs de Ligue des champions pour l’Ajax, donc je savais qu’il avait la capacité de jouer à ce niveau, mais ce n’est pas une ligue facile.

(. via .)

«J’ai dit cela à propos des autres joueurs et je ne peux pas non plus en retirer Hakim. Les gens pensent toujours que la personnalité consiste à mettre un pied, à crier et à se battre jusqu’au bout. Ce genre de trucs.

“Bien sûr, vous en avez besoin dans le football, mais parfois, la personnalité est de recevoir le ballon dans des zones restreintes alors que les autres ne le veulent pas et de prendre confiance pour continuer à l’obtenir et faire bouger les choses même si vous essayez une passe qui n’y est pas parvenue.

«J’ai besoin de joueurs qui peuvent essayer de faire cette passe et essayer de nous élever d’un niveau.»

Lampard a hérité de Pulisic – mais a par ailleurs été chargé de superviser une refonte dramatique de l’attaque de Chelsea dans un court laps de temps.

De la fourniture de plates-formes pour Tammy Abraham et Mount à l’arrivée de certains des attaquants les plus excitants d’Europe à Werner, Havertz et Ziyech, il a réuni une équipe avec des buts sur tout le terrain.

Chelsea a eu 13 buteurs différents en seulement 10 matchs toutes compétitions confondues. Mais tout aussi satisfaisant pour Lampard a été une série de trois draps propres, qu’il espère prolonger contre Burnley.

«Des draps propres ne viennent pas sans une concentration absolue et ce n’est certainement pas la fin du travail», a-t-il ajouté. «Nous devons le montrer à chaque match. Burnley en sera un excellent test.

«Je veux que nous ayons beaucoup de mouvement dans notre façon de jouer. Je veux déplacer le ballon rapidement et essayer de créer des occasions. Nous allons donc essayer de trouver le bon équilibre. »

