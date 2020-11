C

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, est convaincu qu’il ne jouera pas entre les mains de Jose Mourinho sur le terrain – tout en évitant avec tact toute guerre de mots potentielle avant la confrontation de dimanche avec son ancien entraîneur.

Lampard a été rappelé lors de son point de presse d’avant-match sur les affirmations de Mourinho selon lesquelles il avait copié la tactique d’Antonio Conte lors d’une victoire 2-0 contre Tottenham la saison dernière.

Mais il a refusé de monter à l’appât – même après un craché sur la ligne de touche entre les deux lorsque leurs équipes se sont rencontrées lors de la Coupe Carabao en septembre.

Compte tenu de leur relation étroite en tant que joueur et manager à Stamford Bridge, l’empannage de Mourinho était inattendu à l’époque.

Mais utilisant toute sa diplomatie, Lampard a déclaré: «Je ne suis surpris de rien dans la gestion. Nous avons tous des tâches similaires à faire. Nous assistons tous à ces conférences de presse et avons notre propre personnalité.

«J’ai du respect pour Jose en tant que manager. C’est juste comme ça. Je n’ai pas été offensé par le fait que j’ai utilisé le «système d’Antonio Conte» ou autre.

«Je joue ce système clairement très différemment de ce que Conte aurait fait. Jose peut avoir ses opinions, mais j’ai du respect pour lui et cela n’a rien de litigieux pour moi.

Il a ajouté: «Ce n’est pas important de tenir bon, c’est important d’aborder les matchs contre tous les meilleurs entraîneurs, d’essayer de préparer mon équipe du mieux que je peux pour essayer de gagner les matchs. C’est juste mon travail.

“Alors, bien sûr, ce sont les moments pour lesquels vous voulez occuper ce poste, pour rivaliser avec les meilleurs.”

Lampard est plus préoccupé par les événements sur le terrain et estime qu’il a les outils pour prendre le dessus sur son mentor ponctuel.

Il a observé que Mourinho a choisi de manière experte Manchester City de Pep Guardiola la semaine dernière pour envoyer Tottenham au sommet de la Premier League.

Frank Lampard fait l’éloge de Timo Werner après avoir raconté sa contribution sur Tyneside

Chelsea pourrait dépasser les Spurs avec la victoire au Bridge dans un match qui servira d’indicateur aux ambitions de titre des deux côtés.

Et malgré le football offensif et fluide produit par Hakim Ziyech et Timo Werner ces dernières semaines, Lampard pense qu’il peut éviter de tomber dans le piège de Mourinho comme Guardiola.

“Je pense que l’une des meilleures choses que j’ai vues à notre sujet récemment est l’équilibre dans notre équipe”, a-t-il déclaré. «J’aime penser que nous ne sommes pas une équipe trop offensive qui nous rendra vulnérables.

«Nous devons être conscients – en particulier d’un joueur du niveau de Harry Kane et de la relation que lui et Son (Heung-Min) ont à la minute. Je ne pense pas que vous puissiez regarder au-delà de cela.

«Mon travail est de comprendre cela et d’essayer de m’assurer que les joueurs disposent de toutes les informations nécessaires pour aller gérer le match.»

Il a ajouté: «Je pense que vous devez respecter Tottenham et la façon dont ils jouent, la qualité qu’ils ont et leur style. Comment ils aiment aborder les jeux. J’en suis très conscient et le match de la semaine dernière avait beaucoup d’indices à ce sujet.

Mourinho rend hommage à Diego Maradona

«Je pense aussi que c’est une équipe qui est si talentueuse qu’elle peut jouer de différentes manières. Je ne pense pas que quiconque puisse s’attendre à quoi que ce soit contre son équipe, car ils ont des moyens de vous faire pression plus haut sur le terrain, ils ont tendance à être plus contre-attaquants pour le moment, mais je ne m’y attend pas.

Lampard pense également que Mourinho prouve que ses détracteurs ont tort après avoir suggéré qu’il était passé après son limogeage à Manchester United.

Il a déclaré: «Vous n’avez pas de record aussi décoré que Jose Mourinho a un entraîneur sans être un entraîneur très talentueux. Pour nous tous, le jeu est si réactionnaire en ce moment et en particulier à l’ère moderne avec les réactions des médias sociaux – la forme sera toujours jugée très durement pour tout manager.

«Tottenham est en bonne forme. Ils sont sur une bonne course, ils ont de bons joueurs, ils ont un bon manager. Ce sera un match très difficile pour nous.

