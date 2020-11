Les liens entre le sport et la maladie du cerveau ont été remis à l’ordre du jour après l’annonce de l’état de santé du vainqueur de la Coupe du monde 1966 et de la légende de Manchester United, Charlton.

Son coéquipier de club et de country, Nobby Stiles, décédé la semaine dernière, souffrait également de démence depuis l’âge de 78 ans.

Une recherche publiée l’année dernière a affirmé que les footballeurs étaient trois fois et demie plus susceptibles de développer des conditions neurodégénératives à la suite de la répétition de la frappe du ballon.

Les directives publiées par la FA cette année indiquaient que les enfants âgés de 11 ans et moins ne participeraient plus à la formation en direction.

Lampard a déclaré: «Nous devons regarder le jeune match, avec des joueurs plus jeunes. Peut-être, et cela doit être transmis aux scientifiques, aux équipes médicales et aux personnes qui examinent profondément la question et en ont l’expérience, pour voir quand vous avez de jeunes joueurs en développement, quelle direction ils devraient faire et si cela devrait être restreint. .

«Je ne connais pas la ligne exacte sur la question de savoir où ces restrictions devraient entrer, mais je suis très attaché à cela.

«Je serai très heureux d’y mettre mon nom, d’en parler, car ces grands joueurs de notre époque, des gens que j’admire énormément maintenant, nous devons les soutenir énormément. C’est un gros problème pour moi.

Le manager de Chelsea, Lampard, insiste également sur le fait que davantage devrait être fait dans le jeu pour aider les joueurs souffrant de démence.

Nobby Stiles, vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre, décède

«C’est quelque chose qui me préoccupe beaucoup», a-t-il déclaré. «La première action à entreprendre est que tout type de soutien (devrait être donné) à chaque joueur, ex-joueur qui souffre de quelque manière que ce soit de démence ou de tout ce qui pourrait être lié au football.

«Nous savons qu’il y a eu des exemples directement liés examinés à ce sujet et des joueurs connus qui ont permis à ce pays de remporter la Coupe du monde en 1966. N’importe quel joueur – je ne parle pas seulement des Bobby Charltons et des Nobby Stiles – je suis parler de n’importe quel joueur.

«Nous devons les soutenir d’abord et avant tout, car il se passe clairement quelque chose qui a causé beaucoup de souffrances à de nombreuses familles.»

