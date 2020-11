F

Rank Lampard veut que le coup d’envoi de samedi à 12h30 soit abandonné après les pauses internationales alors qu’il soulevait de nouvelles préoccupations concernant le bien-être des joueurs.

Le manager de Chelsea a rejoint le chœur des managers qui ont participé à la programmation des émissions au cours de cette saison impactée par Covid. Jurgen Klopp, Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola ont tous réagi avec colère aux exigences physiques imposées aux joueurs face à un nombre croissant de blessures.

Lampard, dont l’équipe effectuera le long voyage à Newcastle pour un match samedi midi, estime que les lancements anticipés après que les joueurs ont parcouru le monde avec leur pays devraient être abandonnés.

Il a déclaré: «Je suis préoccupé car à travers la Premier League, les blessures augmentent. Les blessures musculaires augmentent, les chiffres sont là si la Premier League veut aller les regarder de près.

“Donc c’est clair. Il y a une corrélation de matchs. Match après match après match. Zéro pré-saison, le calendrier est plus serré. Tout au long de la saison, il y aura ces patchs très chargés et si nous voulons les gérer du mieux que nous pouvons , si nous voulons nous occuper des joueurs et obtenir le produit aussi bien que possible, changez l’heure de 12 h 30. Changez l’heure, ce n’est pas une conversation difficile pour moi.

en relation

«La quantité de choses que nous changeons en raison de Covid et de Project Restart et maintenant dans cette saison que nous devons changer parce que ce sont des moments incroyables, alors nous devons continuer à chercher la meilleure façon de le changer. La réponse est donc: arrêtez de parler et agissez en conséquence.

Thiago Silva devrait se reposer contre Newcastle après son retour juste de l’action avec le Brésil, tandis que Ben Chilwell sera évalué après s’être blessé au dos avec l’Angleterre. Christian Pulisic est toujours absent avec un problème aux ischio-jambiers, mais Kai Havertz s’est remis du coronavirus.

Lampard a également demandé que cinq substituts soient réintroduits.

Il a ajouté: «Je sais que nous avons eu un vote en début de saison. Rien n’a changé dans notre environnement professionnel depuis que nous avions cinq remplaçants après le redémarrage.

“En fait, certaines choses se sont resserrées, le calendrier est devenu encore plus chargé. Il n’y a pas eu de relâchement et pourtant nous sommes revenus aux trois sous-marins.”

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.