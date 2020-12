City devait jouer à Everton lundi soir, mais le match a été reporté à la suite d’une épidémie de Covid-19 dans leur équipe.

Hodgson pense que la Premier League fait tout ce qu’elle peut pour assurer la sécurité des joueurs, mais ils font face à une tâche difficile étant donné que le virus se développe actuellement dans le Royaume-Uni.

Et le patron du Palace a admis que c’était une préoccupation pour le football, qui n’a plus fermé ses portes depuis son retour en juin après une période de lock-out.

“J’ai pleinement confiance dans tout ce que la Premier League fait avec nous sur notre terrain d’entraînement et lors des matches pour m’assurer que nous gardons le virus à distance”, a déclaré Hodgson après le match nul 1-1 de lundi avec Leicester.

«Mais je pense que ce que cela montre, c’est que, à un moment où le virus se propage assez rapidement, c’est impossible pour les gens, aussi bien protégés qu’ils soient par la Premier League et par les protocoles que nous avons, c’est impossible. pour empêcher totalement les gens de l’obtenir.

«Le fait est qu’ils (les joueurs) sont des êtres humains. Ils quittent le club de football et rentrent chez eux, et ils ont des enfants qui rentrent de l’école, et ils doivent faire leurs courses, etc., etc.

«C’est donc très, très préoccupant, je dois dire. J’espère que nous pourrons y survivre et continuer à avancer pour ainsi dire.

«Mais je mentirais si je ne disais pas que je suis préoccupé par la fréquence du virus à ce moment-là et je ne vois pas comment nous, dans le football, allons être si particulièrement protégés contre cela – même si nous le sommes. essayant si dur de rester à l’abri.