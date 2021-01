Parker a révélé que Fulham avait entendu parler pour la première fois du remaniement potentiel du match samedi après-midi et qu’on leur avait ensuite dit à 9h30 lundi qu’ils joueraient contre les Spurs.

“Je suis en colère parce que ce n’est pas juste”, a déclaré un Parker furieux. «C’est scandaleux. Ce n’est pas acceptable. C’est de la folie. Il est faux. C’est pourquoi je suis si en colère.

Tottenham devait initialement jouer à Aston Villa mercredi, mais le club des Midlands a subi une épidémie de Covid-19.

Dans le but de minimiser la congestion des matchs, la Premier League a déclaré à Fulham que leur match avec les Spurs, qui avait été reporté le 30 décembre après que le club de l’ouest de Londres eut eu une épidémie de Covid-19, aurait lieu à la place.

en relation

Fulham a d’abord été approché du remaniement avant sa victoire en FA Cup contre QPR samedi. Parker a choisi une équipe solide pour le match nul du troisième tour à Loftus Road, qui est allé en prolongation, et il est mécontent de ne pas avoir reçu plus d’avertissement à l’avance.

Mais Parker a déclaré: «Pour moi, ce n’est pas acceptable.

«La possibilité de jouer aux Spurs est venue samedi après-midi. Je ne pensais probablement pas que ce serait réaliste. Et puis on m’a dit lundi matin à 9h30 que nous remplaçions maintenant Aston Villa et que nous devions jouer aux Spurs mercredi.

(.)

«Nous savons tous que nous vivons à une époque qui n’est pas prévisible et qui n’est pas idéale. Je suis normalement le dernier à gémir parce que je réalise que c’est difficile là-bas. Mais ce qui nous est arrivé, pour confirmer un match de Premier League lundi matin à 9h30, c’est scandaleux.

«C’est l’avis, peut-être que ces gens dans ces endroits ne comprennent pas comment vous gérez les équipes et comment vous gérez les joueurs. C’est vraiment de la folie.

«Tottenham savait qu’ils avaient ce match. La sélection de l’équipe de Jose samedi l’a suggéré. Est-ce que je vois que cela se produirait s’il s’agissait d’un affrontement pour le titre avec deux des plus grandes équipes, avec deux des plus grands managers? Probablement pas. Et à juste titre.

«L’intégrité du jeu, le bien-être des joueurs. Avec un préavis de deux jours, nous devons jouer à un jeu. Cela ne nous laisse guère de temps.

«Je suis assis ici en colère parce que je ne pense pas que ce soit juste. Il est faux. Je pense que nous pouvons donner un jeu aux Spurs. Mais je suis déçu car je pense que c’est faux.

«Il ne s’agit pas de la quantité de matchs et du cumul des matches, c’est la situation difficile dans laquelle nous sommes tous. Nous ne jouons pas en Europe comme beaucoup d’équipes. Mon gros problème ici est le temps. Comment peut-on vous dire à 9h30 lundi matin que vous allez jouer un match de Premier League mercredi? C’est au-delà de toute croyance.