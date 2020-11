S

Cott Parker a réprimé la troisième faute de Fulham de la saison après qu’Ivan Cavaleiro soit devenu le dernier joueur à faire bouffer ses lignes de 12 verges lors de leur défaite 3-2 contre Everton.

Cavaleiro s’est vu confier des pénalités à Craven Cottage dimanche, mais il a glissé alors qu’il prenait contact et son effort a gonflé au-dessus de la barre transversale.

“Vous n’auriez pas pu l’écrire”, a déclaré Parker après que Fulham a subi une défaite qui les laisse juste un point au-dessus de la zone de relégation. «Cav était le tireur des pénalités. Nous avons travaillé toute la semaine là-dessus. C’est un très bon tireur de pénalité. Le garçon glisse et rate. Nous y avons travaillé toute la semaine. Il a glissé, c’est une de ces choses.

Fulham a produit une contre-attaque tardive émouvante contre Everton après avoir perdu 3-0 à la mi-temps, mais Parker a exigé plus de ses joueurs dans leur bataille contre la relégation.

Il a dit: «Il doit y avoir une intensité à notre sujet. Un match de football, d’abord et avant tout, est décidé sur une agression, sur le fait de marquer les choses et ensuite, vous construisez votre jeu et jouez à votre façon. Nous n’avons pas fait cela en première période.

«Nous avons joué notre chemin et avons eu de belles parties de nous, gentil Fulham, a marqué un joli petit but. Mais finalement, ce qui m’a le plus préoccupé en première mi-temps, c’est exactement ce dont je parle.

«Il y a eu une réaction en seconde période mais cela ne devrait pas venir d’un roulement à la mi-temps. Cela devrait venir de l’intérieur.

«Je peux toujours lever les mains si une autre équipe est supérieure. Ce que je ne peux pas accepter de la part de mes équipes, c’est parfois en première mi-temps que nous étions deuxièmes meilleurs à 50-50 défis. Ce que je demande en première mi-temps n’est pas quelque chose que vous pouvez entraîner. Nous l’avons eu en seconde période mais c’était trop tard.