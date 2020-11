P

Les géants de l’ub Fuller et Mitchells & Butlers ont révélé qu’ils avaient plongé jeudi à des pertes de plusieurs millions de livres, alors que le secteur faisait face à un “désastre imminent” avec de nombreux pubs et brasseries menacés de fermeture permanente.

Simon Emeny, le PDG de Fuller, Smith & Turner, a déclaré au Standard que le nouveau système de niveaux avait «distingué» le secteur. Il a prédit que la plupart des pubs du centre de Londres “resteront fermés d’ici avril” et a souligné les estimations de l’industrie suggérant que 73% des pubs ne seraient pas rentables selon les nouvelles règles de niveau 2.

Fuller’s possède la marque amère London Pride et possède de nombreux pubs dans le centre de Londres, y compris le célèbre Coach & Horses à Soho.

Emeny a déclaré au Standard: “Je ne sais pas quel programme le gouvernement essaie de suivre ici … Le niveau 2 est essentiellement là où le niveau 3 se trouvait auparavant, et les gens ont estimé qu’il était alors impossible de fonctionner de manière rentable.”

Il a ajouté: «Nous fournissons des emplois, nous fournissons des recettes fiscales indispensables, nous fournissons également du plaisir pour le bien-être mental des gens. Il semble illogique que nous soyons pointés du doigt. »

La société a annoncé aujourd’hui une perte de 22,2 millions de livres sterling au cours du semestre au 26 septembre, contre 17 millions de livres sterling au cours de la même période l’année dernière. Les revenus ont chuté à seulement 46 millions de livres sterling.

Le géant des pubs Mitchells & Butlers, la firme FTSE 250 derrière All Bar One et les chaînes Harvester, Toby Carvery et Browns, ont ajouté à la morosité.

Il a enregistré une perte statutaire avant impôts de 123 millions de livres sterling au cours de l’année se terminant le 26 septembre, contre un bénéfice de 177 millions de livres sterling en 2019. Les revenus totaux de 1,48 milliard de livres sterling avaient diminué de 34,1% par rapport aux 2,2 milliards de livres rapportés en 2019. année complète.

L’entreprise, qui contrôle plus de 1700 bars, pubs et restaurants, a également révélé qu’elle avait supprimé environ 1300 emplois depuis la fin de l’exercice, après avoir confirmé plus tôt qu’elle allait fermer jusqu’à 20 sites.

Les pubs ont dû verser des millions de pintes de bière dans les égouts lorsqu’ils sont fermés. Les pertes d’emplois se sont multipliées, Fuller confirmant aujourd’hui que ses effectifs sont inférieurs de 20% à ce qu’ils étaient au début de l’exercice, en avril, après d’importantes suppressions d’emplois.

Fuller Emeny a rejoint les patrons de Marston, Greene King et les divisions britanniques de Carlsberg et Budweiser, en écrivant à Boris Johnson pour dire que le secteur fait face à une «catastrophe imminente» à moins que le gouvernement ne fournisse un plan de sauvetage immédiat.

Ils ont écrit que “l’avenir de centaines de brasseries et de milliers de pubs est en jeu”, et ont appelé le gouvernement à envisager de nouvelles subventions, étendant la réduction de la TVA étendue à l’hospitalité et à réduire le taux des droits sur la bière.

En vertu des nouvelles restrictions de niveau 2, les pubs du niveau deux ne seront autorisés à servir de l’alcool qu’avec un repas substantiel, tandis que ceux du niveau trois resteront à emporter uniquement comme en lock-out. Les patrons ont déclaré que le coup porté aux pubs et aux brasseries mouillés serait “dévastateur”.

Le directeur général d’Emeny et de Mitchells & Butlers, Phil Urban, a déclaré au Standard qu’ils avaient été applaudis par les récentes mises à jour de vaccins et ont déclaré qu’ils étaient convaincus que leurs entreprises pouvaient surmonter la crise.

Urban était moins sombre quant aux perspectives de revenus M&B sous les restrictions de niveau 2, car la plupart de ses sites servent des repas substantiels, et a déclaré que la suppression du couvre-feu de 22 heures aurait un impact positif.

Il a déclaré: “Le principal point que je voudrais soulever est que lorsque nous aurons pu échanger, lorsque nous avons rouvert les portes, nos clients sont revenus très fortement. Nous restons convaincus qu’une fois que tout cela sera derrière nous, nous pourrons pour reprendre le chemin sur lequel nous étions très rapidement. “

Dans sa déclaration de résultats, Fuller sa position avait été aidée par le fait d’avoir un domaine qui est en pleine propriété à 92%.

Emeny a déclaré: «Nous sommes entrés dans cette crise en position de force, portés par la cession de Fuller’s Beer Business.

«Cette entreprise est armée d’un domaine en pleine propriété bien investi et bien équilibré, de personnes excellentes, de bases financières solides, d’une stratégie claire et cohérente, ainsi que de la volonté et du désir de sortir de cette crise. L’avenir à long terme de Fuller semble positif. »