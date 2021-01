M

Le patron d’arine, Neil Young, a rendu hommage aux «incroyables» fans de Tottenham après que la tenue à huit niveaux ait vendu plus de 30 000 billets virtuels pour la rencontre de dimanche en FA Cup.

Le match a été qualifié de plus grand de l’histoire de Marine, mais les fans n’ayant pas pu y assister en raison des restrictions relatives aux coronavirus, le club a décidé de vendre des billets “ virtuels ” pour le match au coût de 10 £, dans le but de reproduire une partie de l’augmentation financière. qu’un tel appareil aurait fourni dans des circonstances normales.

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, avait promis d’acheter un billet – qui engage également l’acheteur à un tirage au sort pour le prix de la gestion de Marine lors d’un match amical de pré-saison – dans la préparation du jeu, tandis que Ian Wright, Alan Shearer et Gary Lineker, travaillent sur le jeu pour la BBC, a fait de même. Dimanche matin, le club a annoncé que plus de 20 000 billets avaient été vendus et, peu de temps après, il a mis à jour sa fréquentation virtuelle à 30 697.

“Nous pouvons être très fiers de la course de la coupe”, a déclaré Young à la BBC. “Nous avons eu une semaine mouvementée en termes de médias et de presse, la communauté du football et en particulier les supporters de Tottenham ont été incroyables.

en relation

«Vendre plus de 20 000 billets pour notre club à un moment difficile alors que de nombreux clubs hors championnat ont des difficultés financières. Donc pour nous, c’est vraiment sympa. “

Mourinho avait dit que le meilleur moyen pour son équipe de montrer le respect à Marine serait de les battre, et ils l’ont fait dans un affichage professionnel.

Les Portugais ont nommé une formation solide, comprenant des joueurs comme Dele Alli, Lucas Moura et Toby Alderweireld, tandis que Gareth Bale et Sergio Reguilon sont tous deux remplaçants en deuxième période.

“Je suis très fier d’eux”, a ajouté Young. “Ça va toujours être difficile. Je dois rendre hommage à Jose Mourinho et à son équipe, ils nous ont montré beaucoup de respect.

«À la fin, nous nous moquions de qui sortait du banc. Je ne peux plus demander à nos gars, vous jouez contre des footballeurs de classe mondiale qui donnent l’impression que c’est facile. Je suis très fier de ce que nous avons accompli.