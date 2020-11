W

orsque le Prudential s’est scindé en deux l’an dernier, c’était pour mettre un terme au caractère schizophrénique de ses opérations tentaculaires.

On a dit aux investisseurs que le bras asiatique était le plus excitant; se développant à un rythme effréné, il chevauchait les économies du tigre avec leurs classes moyennes en plein essor exigeant des politiques de santé et de protection du revenu de style occidental.

L’entreprise britannique, un géant forestier du monde de l’investissement, progressait lentement mais versait des dividendes importants et fiables. Le point de vue général était terne, mais sûr.

C’est une caractérisation qui semble gratifier John Foley, le directeur général implacablement énergique de cette division, maintenant appelée M&G.

Il veut montrer que M&G ne sera pas un yawnathon au ralenti, et par l’apparence de ses ambitions à l’étranger, il le pense.

Le groupe vient de lancer un centre d’investissement à Singapour directement dans l’arrière-cour du Pru, à partir duquel il gérera les 20 milliards de dollars d’actifs des investisseurs de M&G dans la région.

Employant du personnel local, Foley l’utilise également comme base pour rechercher des entreprises asiatiques cherchant à investir leur argent chez M&G au Royaume-Uni et ailleurs.

Le nouveau hub signifie que M&G peut gérer toutes ses transactions sur les actions asiatiques en interne, en fournissant des services de gestion aux clients de la région pendant les heures de marché local plutôt que depuis Londres.

Le chef de M&G dans la région, Loretta Ng, a déclaré: «C’est une période très excitante pour nous et une véritable déclaration d’intention, montrant l’engagement de M&G dans la région.

Jusqu’au début de cette année, la plupart des fonds de M&G qui y étaient investis étaient gérés par Eastspring, la société de gestion d’actifs de l’ancienne société mère Pru.

Mais depuis la scission, M&G a été en mesure de créer sa propre structure de négociation et de gestion de portefeuille.

En plus de faciliter la gestion des investissements existants de M&G dans la région, cela devrait aider M&G à augmenter le volume d’affaires qu’elle remporte auprès des entreprises locales, a déclaré Ng.

Téléphonant juste après avoir rencontré un gros client, elle a déclaré: «Les clients apprécient ce signal – cela nous aide à bâtir notre réputation et nous donne plus de crédibilité ici.»

M&G a déjà sous gestion l’argent des clients d’Asie-Pacifique, mais Ng espère que cela augmentera fortement maintenant qu’il est plus présent dans la région.

Jusqu’à présent, il y a 98 employés de M&G en Asie, dont 67 dans la base de Singapour, qui l’ont construit au cours de l’année écoulée avant de devenir pleinement opérationnel.

Elle y exerce une activité d’investissement immobilier depuis 2006, mais c’est la première fois qu’elle gère également des actions à Singapour.

Alors, les investisseurs de la région sont-ils découragés d’investir en Grande-Bretagne au milieu de toute la publicité négative autour du Brexit et de Covid-19?

Pas du tout, dit Ng: «Le Royaume-Uni reste un grand marché financier établi avec un très bon environnement réglementaire. Il reste définitivement attractif pour les investisseurs asiatiques. »

Loin de décourager les clients, l’incertitude actuelle pourrait même être positive: «Elle offre une opportunité de trouver une bonne valeur au Royaume-Uni. L’immobilier y a un très bon rapport qualité-prix, par exemple.

Ce point de vue résonne avec le discours sur le marché immobilier selon lequel les grands bureaux de Londres trouvent des acheteurs en Asie et au Moyen-Orient malgré l’incertitude du Brexit et le phénomène Covid travaillant à domicile.

Suntec de Singapour vient d’acheter la moitié du développement du bureau Nova à Victoria à Londres pour 430 millions de livres sterling au plus fort de la pandémie.

«Chaque fois que vous cherchez à investir dans un pays, vous regardez de très près les fondamentaux de l’entreprise ou de l’investissement; vous voulez trouver des gemmes. Et au Royaume-Uni, il y a encore des joyaux », dit Ng.

Elle a cité l’entreposage de données et le commerce électronique parmi les domaines auxquels les investisseurs étaient friands au Royaume-Uni, ainsi qu’ailleurs.

Les investisseurs asiatiques étaient également de plus en plus intéressés à soutenir les investissements dits ESG – ceux qui ont des références environnementales, sociales et de gouvernance – ainsi que les investissements privés ou alternatifs.

M&G a une longue expérience dans les deux domaines, a déclaré Ng.

Cependant, elle a souligné que ses clients asiatiques – très grands fonds de pension, assureurs-vie, etc. – cherchaient à investir dans plusieurs pays, plutôt qu’au Royaume-Uni.

En général, les analystes suggèrent que les gestionnaires de fonds asiatiques devraient voir le boom de la dernière décennie se poursuivre, Covid n’ayant que peu d’impact.

KPMG, responsable de la gestion d’actifs Asie-Pacifique, a rapporté en juillet comment les populations des économies développées telles que Singapour et le Japon vieillissent rapidement.

Ceux qui planifiaient leur retraite complétaient de plus en plus les régimes de retraite publics insuffisants avec des gestionnaires d’actifs du secteur privé.

Il est également d’accord avec Ng sur le front ESG, soulignant qu’une étude de KPMG a révélé que 71% des investisseurs asiatiques souhaitaient en savoir plus sur les investissements durables, seulement un peu moins que les 84% ​​de la population d’investisseurs plus large.

Ng a déclaré qu’elle travaillait toujours sur le plan de croissance de sa région parce que la nouvelle structure était si nouvelle, mais elle a déclaré que le nouveau profil plus élevé de M&G sur le marché la rendait optimiste.

Peut-être que M&G n’est pas aussi ennuyeux qu’on nous le laisse croire.