Ddie Jones a déclaré que la rencontre de l’Angleterre avec la Géorgie samedi ne sera «pas un goûter» contre une opposition «résolue à en faire une lutte physique».

L’Angleterre a affronté la Géorgie deux fois auparavant, à la fois en Coupe du monde et jamais à Twickenham.

Les deux équipes se sont cependant rencontrées lors d’une séance d’entraînement tristement épicée à Oxford l’année dernière, qui a abouti à une bagarre entre les deux packs avant avec Ellis Genge, qui part pour l’Angleterre à la tête libre, au cœur des sacs à main.

Jones s’attend à ce que l’Angleterre revienne à Twickenham pour la première fois depuis mars samedi.

La croyance que les choses deviendront physiques a informé sa sélection, tout comme le désir de tester sa profondeur dans certaines positions, expliquant le choix de Jack Willis au flanker ouvert, Will Stuart au pilier tighthead et Ollie Lawrence au centre. Tous les trois font leurs premières apparitions internationales dans une équipe montrant sept membres du personnel et deux changements de position après la victoire contre l’Italie qui a ouvert l’automne de l’Angleterre.

“L’une des raisons est d’augmenter notre profondeur dans la sélection, pour nous donner une image claire de la situation des joueurs en termes de responsabilité permanente”, a déclaré Jones.

«Le jeu lui-même, nous le savons, sera un gros test physique. Nous avons des souvenirs de ce qui s’est passé à Oxford. Quand la première mêlée est tombée, ils ont continué. Donc, ce ne sera pas les gars du goûter, ce sera un match physique difficile et difficile et nous sommes préparés pour cela. Nous avons choisi un côté pour cela.

«J’ai hâte de voir les 23 joueurs et ensuite nous verrons ce qui en sortira.»

L’équipe de Jones a remporté les Six Nations à Rome il y a quinze jours, a été finaliste à la Coupe du monde en 2019 et est classée n ° 3 au monde. La Géorgie est classée 12e et a été bien battue par l’Écosse récemment, mais Jones ne pense pas que l’Angleterre l’aura à sa manière.

“L’Italie a été un match difficile pour nous car tout ce que nous attendons, c’est que nous soyons censés gagner facilement”, a-t-il déclaré. «Le récit du jeu est qu’il est censé être un jeu divertissant.

«Mais nous savons que nous allons jouer contre une équipe qui sera déterminée à rendre le match difficile. L’enfer s’est décidé à en faire une lutte physique. Si vous avez une lutte physique, il est difficile de déplacer le ballon. C’est un match difficile pour nous et je suis vraiment satisfait de la façon dont les joueurs ont abordé le match.