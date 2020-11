En tout, cinq des vainqueurs de la Coupe du monde de 1966 en Angleterre ont été diagnostiqués avec la maladie, les regrettés Jack Charlton, Martin Peters et Ray Wilson ayant également souffert.

L’année dernière, une recherche menée par l’Université de Glasgow a révélé que les anciens footballeurs professionnels avaient «un taux de décès par maladie neurodégénérative environ trois fois et demi plus élevé que prévu».

La Football Association (FA) a également publié des lignes directrices plus tôt cette année indiquant que les enfants âgés de 11 ans et moins ne participeront plus à l’entraînement en tête.

Abordant le problème mercredi, Southgate, 50 ans, a admis qu’il avait des inquiétudes concernant la démence après sa longue carrière de joueur.

“Bien sûr, à mon âge, ayant dirigé beaucoup de football, j’ai des inquiétudes”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match avant le match amical de jeudi contre la République d’Irlande à Wembley.

“Mais j’ai aussi reconnu que chaque fois que je prenais sur le terrain, je prenais ce risque de blessure, à court ou à long terme et je le savais, et j’aurais toujours voulu avoir la carrière et l’opportunité de jouer, même si cela signifiait plus longtemps. terme qu’il pourrait y avoir des problèmes physiques pour moi-même ou des problèmes de santé.

“La plupart des athlètes iraient dans cette direction, je pense. Ce n’est pas pour saper la situation, d’ailleurs.