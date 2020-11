Les clubs de haut niveau sont revenus cette saison aux trois changements habituels attribués par match après avoir voté contre le maintien de la mesure introduite lors du redémarrage du projet la saison dernière.

Cependant, plusieurs managers ont depuis fait pression publiquement pour l’utilisation de cinq subsitutions pour revenir au milieu d’une série de blessures au cours d’une liste de matches trépidante 2020/21, y compris le patron de Chelsea Frank Lampard, son homologue d’Arsenal Mikel Arteta, Jurgen Klopp de Liverpool et l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola. , alors qu’il a également recueilli un soutien croissant de gestionnaires en dehors du «top six» conventionnel, y compris David Moyes de West Ham.

La règle des cinq sous a continué à être utilisée dans les autres ligues majeures du continent et dans la compétition européenne ce terme, ainsi qu’au niveau international.

Et alors que la pression continue de monter sur les clubs de Premier League – dont beaucoup estimaient que la mesure offrait un avantage injuste aux grands clubs avec des effectifs plus importants – pour reconsidérer leur position avec une escalade des problèmes de blessures, Southgate a réitéré son désir de voir la mesure revenir en Football de club anglais.

“Nous avons pu faire cinq changements contre la Belgique [in the 2-0 Nations League defeat in Leuven on Sunday], nous en avons fait quatre à la fin et les clubs n’ont pas cette option “, a déclaré Southgate – qui a perdu les services de Joe Gomez, Jordan Henderson, Raheem Sterling et Trent Alexander-Arnold à la suite d’une blessure lors de la trêve internationale actuelle. avant le match en caoutchouc mort du Groupe A2 de mercredi contre l’Islande à Wembley.

«Que faudra-t-il pour que cela change? Il y a eu quelques blessures moins graves contre la Belgique mais que faisons-nous? Attendez que nous en ayons plein de très méchants?

Il a ajouté: “Je dois être juste envers les responsables du club. Ce sont d’abord leurs joueurs et ils ont le droit de les jouer comme ils l’entendent.

«(Les blessures sont) une préoccupation à long terme car sans pause hivernale, quelque chose doit céder.»