Areth Southgate devra faire face à l’un de ses équilibres les plus difficiles depuis la Coupe du monde 2018 pour la visite de l’Islande à Wembley mercredi.

Des rencontres internationales insignifiantes soulèvent les entraves des directeurs de club dans le meilleur des cas et, en cette saison implacable, même les plus douces en voudront à leurs joueurs d’être impliqués mercredi soir.

La sagesse de jouer au football international au milieu d’une pandémie mondiale et de cette campagne tronquée est déjà remise en question après une série de blessures et de tests positifs dans le monde entier cette semaine.

Les clubs n’ont jamais été aussi préoccupés par le bien-être de leurs joueurs lorsqu’ils étaient en mission internationale, tandis que les relations entre l’Angleterre et les «six grands» de la Premier League, qui ont un emploi du temps particulièrement implacable, sont déjà sous tension.

Southgate a soutenu avec force que la Fifa aurait dû saisir l’occasion de reporter complètement le calendrier après la fermeture initiale en mars et a fait pression avec succès pour que l’UEFA autorise cinq remplaçants dans la Ligue des Nations.

Mais plus que jamais cette semaine, il sera pris entre la nécessité de faire son travail et d’entretenir des relations avec les meilleurs clubs anglais, qui feront pression sur leurs stars pour s’absenter en milieu de semaine.

Southgate a admis dimanche soir qu’il «en apprendrait beaucoup» sur ses joueurs et a insisté sur le fait que certains «veulent avoir l’opportunité de jouer» – une tentative subtile d’appliquer une certaine pression.

Parmi ceux qui seront le plus désireux d’impressionner contre l’Islande, on trouve Tyrone Mings, Jack Grealish, Mason Mount, Harry Winks et Bukayo Saka, qui sont soit en marge de l’équipe, soit sur le point de consolider une place en équipe première. Tous ont joué contre la République d’Irlande et la Belgique.