Le retard imposé par Covid au début de la saison a laissé les clubs avec une campagne condensée, les équipes en compétition en Europe étant particulièrement touchées.

Cette semaine seulement, Liverpool doit suivre la rencontre de la ligue de dimanche soir avec Leicester avec un affrontement en Ligue des champions contre Atalanta mercredi, avant de se rendre à Brighton pour le coup d’envoi de samedi à midi.

Klopp est furieux contre la situation, Liverpool ayant déjà perdu un certain nombre de joueurs clés sur blessure, le milieu de terrain Naby Keita devenant la dernière victime lors de la victoire 3-0 de dimanche sur les Foxes.

Cependant, s’adressant à Sky Sports après ce match, l’Allemand a clairement fait savoir que ses frustrations allaient bien au-delà de l’impact direct de l’empilement de son côté.

«Il ne s’agit pas seulement de nous», dit-il. «Il s’agit de tous les joueurs, joueurs d’Angleterre, joueurs qui joueront l’été prochain aux Championnats d’Europe.

«Sky et BT doivent se parler car si nous continuons à jouer mercredi et samedi à 12h30, je ne sais pas si nous finirons la saison avec 11 joueurs. Tous les six ou sept premiers. Mais je sais que tu t’en fiche.

«C’est vraiment difficile pour les joueurs, c’est ce qui est difficile. Le reste n’est qu’une décision sur un bureau dans un bureau. Cela ne me semble pas difficile.

«Les gens nous disent de tourner – qui? Nous avons des joueurs offensifs à faire tourner, oui, les autres sont des enfants. »

Les experts, les joueurs et les entraîneurs ont exprimé leurs préoccupations concernant le calendrier depuis le début de la saison, mais Klopp est de plus en plus exaspéré par l’absence de changement.

«Arrêtez de parler et commencez à prendre des décisions», a déclaré Klopp.

«Si quelqu’un me parle à nouveau des contrats, je deviendrai vraiment fou. Les contrats ne sont pas conclus pour une saison Covid. Nous devons tous nous adapter. Vous vous adaptez, nous nous adaptons, vous vous tenez ici avec un masque facial – nous nous adaptons à la situation. Alors tout a changé.

“Mais le contrat avec les diffuseurs est le suivant:” Non, nous avons dit que nous avions ceci, donc nous le gardons. ” Tout a changé, le monde entier a changé.

Klopp a également été vocal dans ses appels pour la réintroduction de la règle des cinq remplaçants afin d’alléger la charge de travail des joueurs.

Les clubs de Premier League ont voté à deux reprises contre la proposition, mais l’EFL a relevé son quota de remplaçants à cinq ce week-end.

Les critiques se sont demandé pourquoi les dirigeants de Klopp et de Man City, Pep Guardiola, étaient si désespérés de voir cinq remplaçants autorisés alors qu’ils n’avaient même pas toujours utilisé les trois actuellement attribués, un argument qui, selon l’Allemand, manque le point.

«La raison pour laquelle nous changeons tard, c’est parce que nous devons constamment penser que quelqu’un va tomber», a-t-il ajouté. «Si vous changez tôt et que quelqu’un d’autre est blessé, vous devez terminer le match avec dix joueurs.»