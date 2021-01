M

Le patron d’Arston, Ralph Findlay, a déclaré aujourd’hui qu’une prolongation des taux de vacances des taux d’affaires et des mesures d’allégement de la TVA tout au long de 2021 était «l’exigence minimale» nécessaire pour aider les pubs à traverser la pandémie.

Les dirigeants de l’industrie ont fustigé le chancelier cette semaine pour ne pas avoir fourni aux entreprises la certitude indispensable en étendant les mesures dans le cadre du dernier paquet de soutien au verrouillage.

Marston’s a révélé dans un communiqué commercial vendredi qu’il brûlait des liquidités à un taux de 3-4 millions de livres sterling par semaine en plein verrouillage, et les patrons ne prévoient pas de rouvrir «avant mars au plus tôt». L’entreprise, qui a licencié plus de 2000 travailleurs depuis que Covid a frappé, compte environ 97% de son personnel en congé.

Dans la déclaration, Findlay a déclaré qu’il est vital que les pubs «non seulement survivent à la crise à court terme, mais soient soutenus pour se redresser et prospérer. Prolonger les vacances des taux d’affaires et la réduction de la TVA pour le reste de l’année est une exigence minimale ».

Ses commentaires sont intervenus alors que le géant des pubs a rassuré ses actionnaires sur le fait qu’il avait un «bilan considérablement renforcé» pour l’aider à voir la pandémie – et que les patrons estiment que son domaine en grande partie de banlieue est «bien placé» pour se redresser dès que les restrictions seront assouplies.

La société a déclaré que les revenus de son domaine de 1379 forts pendant 13 semaines jusqu’au 2 janvier se sont élevés à 54 millions de livres sterling. Cela vient après que le groupe a déclaré avoir plongé dans une perte avant impôts sous-jacente de 22 millions de livres sterling au cours de l’année jusqu’au 3 octobre, contre un bénéfice de 95 millions de livres sterling en 2019.

Mais Marston’s a récemment mis son activité de bière dans une coentreprise avec Carlsberg UK, dans laquelle elle détient une participation de 40%. L’entreprise a également collecté 233 millions de livres sterling dans le processus, qui a été utilisé pour rembourser une partie de sa dette de 1,3 milliard de livres sterling.

Les dirigeants ont ajouté que le rachat par le groupe du groupe de pubs gallois SA Brain «ne compromet pas notre stratégie financière déclarée de réduire les emprunts à moins de 1 milliard de livres sterling d’ici l’exercice 2024».

Findlay a déclaré: «Marston’s a un bilan considérablement renforcé suite à la création de la coentreprise avec Carlsberg et la marge de manœuvre financière pour résister à la période prolongée des restrictions commerciales actuelles.

«Nous avons mis en place une stratégie claire qui nous laisse confiants dans l’avenir de notre entreprise à moyen terme.»

Les analystes de Peel Hunt ont déclaré qu’ils estiment que Marston’s «dispose de 13 mois de liquidités supplémentaires dans un scénario de verrouillage complet et estiment qu’il est de plus en plus bien placé pour sortir fortement de la pandémie».