Mindhunter a pris fin sur Netflix, du moins pour le moment. Plus d’un an après la fin de la deuxième saison du drame policier Netflix, le producteur exécutif David Fincher a déclaré à Vulture dans une nouvelle interview que l’émission n’en aura “probablement” pas une troisième. Les fans de Mindhunter craignaient que le trio de résolution de crimes derrière l’unité des sciences comportementales du FBI, interprété par Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv, n’ait pris son dernier cas en janvier lorsque les trois acteurs principaux ont été libérés de leurs contrats et de l’émission. mis en «attente indéfinie».

Mais Fincher a confirmé cette peur à Vulture, expliquant la fin de l’émission: «Écoutez, pour l’audience qu’elle avait, c’était une émission très coûteuse. Travaillant sur le prochain drame biographique Mank pour Netflix, Fincher a expliqué: «Nous avons parlé de ‘Terminez Mank et ensuite voyez ce que vous ressentez’, mais honnêtement, je ne pense pas que nous allons pouvoir le faire pour moins que moi a fait la saison 2. Et à un certain niveau, vous devez être réaliste – les dollars doivent être égaux aux globes oculaires. ” Il y a une petite lueur d’espoir pour les fans de la série, cependant, avec un porte-parole de Netflix ajoutant a déclaré à Vulture, “Peut-être dans cinq ans.”

Fincher a expliqué que ce n’était pas seulement la dépense, mais le processus d’écriture et de tournage à forte intensité de main-d’œuvre de l’émission basée à Pittsburgh qui rend une troisième saison invraisemblable pour le moment. «Nous avons vécu là-bas pendant près de trois ans», a-t-il décrit à propos du tournage. «Pas d’année en année, mais… probablement six ou sept mois par an… Mindhunter était beaucoup pour moi. Il a poursuivi: “C’est une semaine de travail de 90 heures. Cela absorbe tout dans votre vie. Quand j’ai fini, j’étais assez épuisé, et j’ai dit: ‘Je ne sais pas si je l’ai en moi en ce moment pour interrompre la saison 3 . ‘”

En août 2019, McCallany a déclaré à PopCulture qu’il était «optimiste» pour une troisième saison, révélant qu’il y avait une «bible de cinq saisons» pour le spectacle donné aux acteurs lors de leur première saison de tournage. “Je ne pense pas que quiconque sache pour le moment … exactement ce qui attend Holden, Bill et Wendy”, a déclaré l’acteur à l’époque. «Nous espérons pouvoir faire les cinq saisons entières car le public semble avoir vraiment répondu à la série, les gens aiment vraiment la série. Et nous sommes très fiers de la série et très excités de continuer à faire la série. . “