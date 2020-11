J

ose Mourinho insiste sur le fait qu’il ne devrait pas y avoir de débat sur le rôle de Harry Kane dans la victoire d’un penalty contre Brighton et dit que ceux qui interrogent le capitaine anglais devraient plutôt discuter des rivaux de Tottenham.

Keown a accusé Kane de “jeu dangereux” pour avoir semblé revenir à Lallana alors que le duo se réunissait sous un ballon haut.

Kane a converti le penalty après que VAR Jon Moss a annulé l’arbitre, qui avait initialement accordé un coup franc sur le bord de la surface de réparation de 18 mètres.

Mourinho a accusé ses joueurs des Spurs d’être “trop ​​gentils” et a suggéré qu’ils devaient être plus streetwise, mais dans un discours passionné, il a insisté sur le fait que les médias “étaient confus” au milieu du débat sur les actions de Kane.

“Je n’ai jamais parlé de pénalités, cela ne fait pas partie des choses que nous voulons améliorer”, a déclaré le manager des Spurs.

“Je te parle [media] en général: vous êtes confus.

«Parce que vous pourriez parler de certains joueurs de Manchester United, vous pourriez parler de certains joueurs de Man City, vous pourriez parler de certains joueurs de Liverpool, vous pourriez parler de certains joueurs de Chelsea et vous parlez de Harry Kane?

«Il était en mesure de contrôler le ballon dans une position dangereuse et Lallana est venu dans une action très imprudente et a commis une faute.

“De quoi parlez-vous d’être intelligent ou de ne pas être intelligent? Être intelligent, c’est tenir le ballon et tirer et marquer. C’était une faute.”

“Coup franc direct ou pénalité. C’est au VAR de décider, à l’arbitre de décider. De quoi parlez-vous, être intelligent avec ça? Ce n’est pas être intelligent.”

«Harry Kane est là pour marquer des buts. Il veut juste contrôler le ballon. Il voit le ballon en l’air, il utilise son corps pour se protéger et Lallana était imprudente. Il a fait une erreur. Période.”

L’attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué sur place contre Brighton après un défi d’Adam Lallana

Alors que les Spurs menaient 1-0, l’arbitre Graham Scott a refusé d’annuler l’égalisation de Tariq Lamptey, malgré que Solly March semble avoir commis une faute sur Pierre-Emile Hojbjerg dans la préparation.

Scott a regardé l’incident sur le moniteur côté terrain à la recommandation du VAR, mais il est resté fidèle à sa décision de non-faute avant que Gareth Bale ne marque le vainqueur pour les Spurs.

Mourinho a poursuivi: “Si vous voulez parler de ce jeu, vous devez parler de quelque chose qui s’est passé qui pourrait avoir un impact direct sur le résultat du jeu, qui était leur objectif. Il n’y a plus d’histoire.”

L’incident est survenu le même week-end que Mohamed Salah de Liverpool a été accusé d’aller trop facilement au sol pour gagner un penalty lors de la victoire contre West Ham, et Mourinho pense que les «six grands» rivaux de Tottenham sont plus coupables que Kane de jeu douteux.

Il a poursuivi: “De quoi parlez-vous de nous? Parlez de Liverpool, parlez de Man City, parlez de Man United.

Jose Mourinho est perplexe face à l’examen minutieux du rôle de Kane dans l’obtention de ce coup de pied

“Parlez de ces pénalités que vous voyez le gars intelligent qui vient [near] quelqu’un et coups [on them] et ils sont sur le sol.

“Ne parlez pas de Harry Kane. Quand je dis que mon équipe doit être prête à concourir, je ne parle pas de ça.

“Je parle de Brighton [deciding] jouer Dan Burn en tant qu’attaquant pendant les dix dernières minutes et mon équipe presser haut et ne pas laisser Burn mettre un pied dans notre boîte. C’est ce que je veux dire.”