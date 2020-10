W

Le manager de est Ham, David Moyes, espère que Michail Antonio sera de retour en forme “assez rapidement” et espère que l’attaquant restera au même niveau à son retour.

Antonio manquera le voyage de samedi à Liverpool en raison d’un problème aux ischio-jambiers après avoir été contraint de s’éloigner de l’inconfort lors des deux derniers matches contre Tottenham et Manchester City.

“Micky est vraiment optimiste quant à sa blessure”, a déclaré Moyes. «Nous l’avons déjà sur la moto et il bouge, ce dont nous sommes très satisfaits pour le type de blessure.

“Il a eu un autre scan et une échographie jeudi aussi. Il est dans une bonne position. Le plus important est que c’est certainement le plus en forme que Micky Antonio ait été. [for me].

“Il y a eu une longue période pendant laquelle Micky n’a pas pu jouer pendant 90 minutes, il fallait l’enlever. Donc, le plus important pour moi, c’est que nous gardons Micky Antonio dans cet état et quand nous le récupérons, il est prêt à continuer. la performance qu’il a montrée après le verrouillage. “

Antonio a été en proie à des problèmes aux ischio-jambiers dans le passé, mais Moyes a déclaré que le dernier numéro était “loin d’être” aussi grave que les blessures précédentes et a révélé que l’attaquant avait modifié son style de jeu.

“Il est beaucoup plus conscient de son corps maintenant, de ce qu’il doit faire, de sa préparation pour les matchs et de son travail de récupération après eux”, a déclaré Moyes.