Les Hammers craignaient de faire face à une longue période sans leur talisman, qui a marqué 11 buts en Premier League depuis le retour du football en septembre, lorsqu’il a été blessé contre Manchester City le mois dernier.

Antonio a une longue histoire de problèmes aux ischio-jambiers, mais le joueur de 30 ans fait de bons progrès dans sa récupération et a commencé à travailler à l’extérieur sur le terrain d’entraînement de West Ham.

La rencontre de samedi avec son rival londonien Fulham arrivera trop tôt pour lui, mais après cela, il aura deux semaines pour se remettre en forme avant que West Ham ne joue à Sheffield United après la trêve internationale.

“Mickey Antonio va beaucoup mieux et nous espérons qu’il reviendra sous peu”, a déclaré Moyes vendredi.

“Nous n’avons jamais mis de calendrier là-dessus parce que Mickey va très bien, il est sur l’herbe en ce moment donc nous sommes heureux.”

Avec Antonio mis à l’écart, Sébastien Haller, sous-performant de 45 millions de livres sterling, aura une nouvelle chance de prouver sa valeur à Moyes contre Fulham.

Haller, qui a été appelé jeudi dans l’équipe de Côte d’Ivoire après avoir changé son allégeance internationale de la France, a eu du mal depuis son passage en Premier League à l’été 2019 et il n’a pas touché le ballon une fois dans la surface de réparation de Liverpool le week-end dernier.

Moyes est convaincu que Haller peut faire sa marque à West Ham, mais avec Antonio en bonne santé, il doit saisir sa chance le plus tôt possible.

“Ouais je fais [think he can make an impact]”, a déclaré Moyes.” Je pense qu’il faut du temps pour s’installer en Premier League, bien souvent nous attendons énormément et tout le monde veut que les choses se passent si vite maintenant, vous faites une nouvelle signature et vous vous attendez à ce qu’il soit dans l’équipe et faire une différence tout de suite.

Sébastien Haller a peu de temps pour avoir un impact sur West Ham

«Vous pouvez le voir dans plusieurs clubs, parfois cela prend un peu de temps, un peu de chance pour voir comment les choses fonctionnent.

«Nous espérons que Seb pourra saisir cette opportunité, c’est une grande chance pour lui de montrer exactement ce qu’il peut faire et de montrer pourquoi West Ham l’a si apprécié.

“Il a une grande réputation, Seb Haller, dans toute l’Europe. Ses buts en Allemagne étaient excellents, espérons qu’il pourra apporter cela à West Ham.

“Ce que je veux faire, c’est que je veux voir un grand avant-centre engagé et sincère qui puisse contribuer à l’équipe. Nous avons l’étoffe d’une bonne équipe et je veux que Seb en fasse partie.”

Les Hammers seront sans capitaine Mark Noble samedi après avoir subi une blessure aux côtes à l’entraînement.

A déclaré que Benrahma a fait ses débuts aux Hammers contre Liverpool et espère jouer ce week-end

Date limite de signature Said Benrahma – qui a brillé contre Fulham lors d’une victoire en Coupe Carabao pour Brentford plus tôt cette saison – est proche de la forme physique mais semble encore loin de commencer son premier match pour West Ham.

“Il commence à se rapprocher de la forme physique”, a déclaré Moyes à propos de l’ailier. «Nous sommes heureux et il commence à bien s’intégrer et nous commençons à voir de quoi il est capable.

“Il sera à nouveau dans et autour de l’équipe.”

