L’Algérien, signé du côté du championnat Brentford en prêt plus tôt cette année en vue d’un transfert permanent de 30 millions de livres sterling à la fin de la saison, n’a commencé que deux fois pour les Hammers jusqu’à présent.

Benrahma a impressionné à Leeds mais a eu du mal à son premier départ à domicile lors du match nul contre Crystal Palace. Le joueur de 25 ans était un substitut inutilisé contre Brighton.

Moyes a exhorté la patience avec l’ailier depuis son arrivée, comme ce fut le cas avec Jarrod Bowen lorsqu’il a rejoint Hull City en janvier, et a expliqué ce qui doit changer avant que Benrahma ne soit donné une course régulière.

“La rétention du ballon en ferait partie, je dirais”, a déclaré Moyes.

“Nous l’aimons, il a des capacités, mais la rétention et s’assurer qu’il prend les bonnes décisions le plus souvent, c’est ce que nous recherchons. C’est un pas en avant pour lui et c’est pourquoi si nous allons le pousser et le juger si vite, puis j’ai dit dès le début et je l’ai fait avec Jarrod, les garçons du championnat, certains d’entre eux peuvent frapper le sol en courant tout de suite, d’autres ont besoin d’un peu de temps.

“Dit, nous le construisons et lui faisons prendre conscience de l’importance de faire la bonne passe, de garder le ballon quand il n’est pas allumé parce que récupérer le ballon des équipes n’est pas facile en Premier League une fois qu’ils l’ont obtenu. .

“Je suis sûr qu’il est frustré, mais cela en fait également partie et il entre dans une équipe qui joue très bien dans l’ensemble. De ce point de vue, il devra attendre comme tout le monde.”

Il est peu probable que Michail Antonio fasse son retour sur blessure à Southampton mardi

Michail Antonio reste une grosse défaite et manquera probablement le déplacement à Southampton mardi malgré son entrainement sur le terrain au stade de Londres après le match de Brighton après avoir regardé depuis les tribunes.

Lorsqu’on lui a demandé si son rôle dans la séance d’après-match permettait à Antonio de jouer sur la côte sud, Moyes a déclaré: “J’en douterais, nous avons essayé de le récupérer. Vous savez à quel point il est important pour nous et ce qu’il peut faire mais L’équipe médicale nous informe du calendrier.

“Il se rapproche, nous commençons à faire du football en lui maintenant et le gros est que nous n’avons plus de dommages pour ses ischio-jambiers.

“Il se rapproche, c’est sûr.”