Le directeur général de WH Smith a exhorté le gouvernement à prolonger la période de vacances des tarifs professionnels alors que le détaillant plongeait dans le rouge.

La chaîne High Street a été touchée par les verrouillages de Covid et les restrictions de voyage. Il a un certain nombre de magasins dans les aéroports et les gares où le nombre de passagers a considérablement diminué cette année.

Il a enregistré une perte statutaire avant impôts de 226 millions de livres sterling pour l’année en août, contre un bénéfice de 135 millions de livres sterling l’année précédente. La perte sous-jacente était de 69 millions de livres, mieux que ce que les analystes avaient prévu.

Le patron Carl Cowling a déclaré que l’entreprise High Street avait connu une reprise régulière et que la plupart de ses magasins avaient maintenant rouvert. Mais il a ajouté que la fréquentation était toujours significativement en baisse sur High Street et que les chiffres pré-Covid ne reprendraient pas d’ici la fin du mois de mars, lorsque les vacances des tarifs professionnels actuels prendront fin. Il a dit que l’extension de ce programme aiderait un certain nombre d’entreprises.

À la suite de l’épidémie de virus, WH Smith a pris un certain nombre de mesures pour se concentrer sur la gestion des coûts et de la trésorerie.

Cela comprenait la collaboration avec les propriétaires pour réduire ou supprimer considérablement les paiements de loyer et pour établir un lien, dans la mesure du possible, avec les revenus.

Le conseil a décidé de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice clos le 31 août.