S

ky boss Jeremy Darroch doit démissionner après 13 ans et être remplacé par Dana Strong de Comcast Cable, a annoncé la société.

Darroch est l’un des plus anciens PDG du Royaume-Uni, et Sky a triplé de taille au cours de son mandat.

L’homme de 58 ans devrait devenir président exécutif de Sky – la société mère de Sky News – tout au long de 2021, a annoncé la société mercredi, pour aider à «assurer une transition en douceur».

Darroch, qui a succédé à James Murdoch en tant que directeur général en 2004 et a dirigé la société via sa vente à Comcast Cable en 2018, deviendra par la suite conseiller du géant des médias.

Comcast, un fournisseur américain de télévision à large bande et payante, a surenchéri sur 21st Century Fox de Rupert Murdoch pour acheter Sky pour près de 30,6 milliards de livres sterling.

Strong, qui est actuellement président des services aux consommateurs chez Comcast Cable, était auparavant directeur de l’exploitation chez le concurrent de Sky Virgin Media.

Elle avait déjà été désignée comme successeur potentiel.

Le président et chef de la direction de Comcast, Brian Roberts, a salué le “leadership exceptionnel” de M. Darroch alors que la nouvelle avait été annoncée mercredi, et a déclaré que le mouvement était en cours après que Darroch ait décidé que “le moment est venu pour lui de faire un changement”.

M. Darroch a déclaré: «Ce fut un privilège de diriger Sky pendant 13 ans, et une expérience que j’attendais chaque jour avec impatience, donc la décision de partir n’a pas été facile.

“Mais avec l’entreprise fermement ancrée dans la Comcast Corporation au sens large et un plan solide en place, le moment est venu.”

Roberts a déclaré que Strong est «un cadre accompli avec une capacité extraordinaire à transformer, inspirer et conduire un changement positif».

en relation

Il a déclaré: «Son expérience et sa vision mondiales, associées à son leadership et à ses antécédents au sein de certaines des plus grandes entreprises de médias et de télécommunications au monde, font d’elle le leader parfait pour Sky.»

L’annonce a clôturé une journée chargée dans l’actualité des médias, car il est apparu que la BBC a trouvé un successeur à l’actuel président Sir David Clementi – l’ancien partenaire de Goldman Sachs, Richard Sharp.

Sharp, dont la nomination devrait être annoncée cette semaine, a également agi en tant que conseiller du chancelier Rishi Sunak.