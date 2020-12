W

ales a livré une autre démonstration peu convaincante sous la direction de l’entraîneur-chef Wayne Pivac alors que leur mauvaise campagne de la Coupe des nations d’automne s’est terminée par une victoire de 38-18 contre l’Italie.

L’équipe de Pivac a terminé cinquième du tournoi en conséquence, mais il y avait peu de preuves suggérant que le Pays de Galles sera une force des Six Nations plus tard cette saison.

Ce n’était qu’une troisième victoire en Test sous Pivac depuis qu’il a succédé à Warren Gatland il y a 13 mois, mais ils se sont affrontés deux fois contre l’Italie et la Géorgie.

L’Italie, sans victoire sur le Pays de Galles pendant 13 ans, menée par un point jusqu’à la 58e minute, a tellement difficile qu’elle a rendu la vie à une équipe qui a encore une fois commis d’innombrables erreurs et concédé trop de pénalités.

Les essais au cours des 22 dernières minutes de Gareth Davies, George North et Justin Tipuric ont permis au Pays de Galles de rentrer à la maison – il y avait eu des touchés plus tôt par Kieran Hardy et Sam Parry – tandis que le demi-survol Callum Sheedy a lancé cinq conversions et un penalty.

Le centre Marco Zanon et le flanker Johan Meyer ont marqué des essais pour l’Italie, avec le demi-papillon Paolo Garbisi amorçant deux pénalités et une conversion.

Et tandis que les livres d’histoire montreront une 15e victoire consécutive pour le Pays de Galles dans le match, ils ont travaillé pendant une grande partie du concours malgré les meilleurs efforts de la numéro huit exceptionnelle Taulupe Faletau.

Pivac va maintenant se tourner vers la planification des Six Nations et bien qu’un certain nombre de joueurs devraient être de retour après des blessures, des améliorations considérables sont nécessaires à tous les niveaux.

Le Pays de Galles a été contraint à un changement tardif après que le centre Johnny Williams a été exclu pour des problèmes de muscle du mollet, alors Jonathan Davies l’a remplacé au milieu de terrain aux côtés de George North.

L’Italie, quant à elle, a inclus Stephen Varney, né au Pays de Galles, pour son premier départ d’essai en demi de mêlée et l’ailier Monty Ioane a fait ses débuts internationaux dans une équipe dirigée par le talonneur Luca Bigi.

Le Pays de Galles était parti au bout de sept minutes seulement, prenant la tête lorsque la passe brillamment chronométrée de Faletau a envoyé Tipuric à l’écart et le soutien Hardy a traversé, avec Sheedy convertissant.

C’était un début confiant de l’équipe locale et bien que l’arrière latéral Liam Williams ait semblé chanceux d’échapper à la sanction après avoir chargé dans un ruck et attrapé le centre italien Carlo Canna haut, le Pays de Galles a rapidement prolongé son avance.

Cette fois, c’était un travail solide de l’attaquant proche de la ligne italienne et Parry a égalé Hardy en marquant un premier essai pour son pays.

La conversion de Sheedy a ouvert une avance de 14 points après seulement 18 minutes, bur Wales a subi un coup de blessure lorsque Williams est parti avec ce qui semblait être un problème de cheville et a été remplacé par Ioan Lloyd de Bristol.

Garbisi a ouvert le compte de l’Italie par une pénalité de 28e minute, puis ils ont attrapé le Pays de Galles à froid avec un score cliniquement exécuté.

Varney a trouvé Canna à la base d’une mêlée et son coup de pied intelligent dans l’espace a été recueilli par son partenaire de milieu de terrain Zanon, qui s’est éloigné d’une défense galloise stupéfaite.

Le Pays de Galles était soudainement partout et Garbisi a suivi sa conversion avec un penalty, réduisant le déficit à un point après une superbe pause de Varney.

Et le Pays de Galles s’est également retrouvé un joueur à terre alors que l’arbitre Wayne Barnes a montré un carton jaune à l’ailier Josh Adams après que Varney ait été plaqué, laissant l’Italie détenant un avantage temporaire à un homme et traînant juste 14-13 à l’intervalle.

Une pénalité de Sheedy a calmé les choses pour le Pays de Galles cinq minutes après le début de la deuxième période, mais l’Italie a réagi de manière passionnante, faisant tourner la possession et Meyer a marqué dans le coin, devançant son équipe.

Le Pays de Galles a été secoué par le score et Pivac a commencé à faire des changements, envoyant Davies, Aaron Wainwright, Wyn Jones et Cory Hill au milieu du troisième quart.

Et Davies n’a pris que huit minutes pour faire une marque, se détachant pour marquer le troisième essai de son équipe avant que la conversion de la ligne de touche de Sheedy ne fasse 24-18.

Le touché de North à 11 minutes de temps signifiait que le Pays de Galles pouvait enfin respirer facilement, la conversion de Sheedy lui faisant dépasser les 30 points, mais ils ont tellement de choses à travailler avant une campagne des Six Nations qui commence dans seulement neuf semaines.