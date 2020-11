E

Ddie Jones pense que le Pays de Galles mettra ses luttes de 2020 derrière lui et sera «un animal complètement différent» lorsqu’il accueillera l’Angleterre au «cœur et l’âme du rugby gallois» Llanelli samedi.

Après six défaites consécutives sous Wayne Pivac, le Pays de Galles a enregistré sa deuxième victoire de l’année samedi, battant la Géorgie 18-0 dans des conditions sales au Parc y Scarlets.

L’Angleterre a battu l’Irlande samedi et a maintenant remporté six matchs sur le spin, dont la victoire sur le Pays de Galles à Twickenham en mars. Ils siègent au sommet de la poule A lors de la Coupe des nations d’automne.

Mais Jones pense que le cahier de formulaire ne signifiera pas grand-chose lorsque ses hommes se rendront au Parc y Scarlets – qu’il a décrit comme «un terrain, pas un stade» en raison de sa taille – parce que l’Angleterre est le «seul match de l’année» pour le Pays de Galles. à la chanson Stereophonics de 1999 «As Long As We Beat The English».

«Ils sont toujours différents contre nous», dit-il.

«Le Pays de Galles est encore une fois un jeu complètement différent, c’est leur seul match de l’année. Je pense que c’est le Stereophonics, n’est-ce pas? Je l’écoutais hier soir. Cela symbolise l’importance de leur match contre l’Angleterre.

(Le Pays de Galles a finalement mis fin à une séquence de six défaites consécutives en battant la Géorgie samedi / .)

«Nous ferons face à un animal différent. Ils jouent au cœur et à l’âme du rugby gallois, sur le terrain de Llanelli, où ils ont remporté certaines de leurs plus grandes victoires en rugby gallois. Nous savons qu’ils vont être un animal complètement différent. Nous allons devoir nous préparer vraiment dur pour cette campagne, c’est sur un terrain pas un stade donc c’est beaucoup plus ouvert aux éléments. Notre préparation pour ce match devra être absolument de classe mondiale. »

Les joueurs anglais ont été autorisés à quitter leur bulle d’entraînement pour rendre visite à leurs familles samedi soir, avant de revenir lundi matin. Cela signifie qu’ils auront une semaine d’entraînement plus courte. De plus, les joueurs non sélectionnés pour participer au test de samedi retourneront dans leurs clubs mercredi.

«Nous allons leur donner une petite pause en famille», a déclaré Jones. «Normalement, nous aurions les familles après le match, mais à cause des règlements, nous ne pouvons pas faire cela. Nous allons donc permettre aux joueurs de rentrer chez eux ce soir et de les ramener lundi matin, prêts à partir. C’est une préparation plus courte mais c’est un bon défi pour nous, c’est excitant pour nous de jouer contre le Pays de Galles à Llanelli.

Jones était ravi de la performance de l’Angleterre contre l’Irlande. Il était satisfait de la défense de l’Angleterre, mais a suscité des éloges particuliers pour Jonny May, qui a marqué les deux essais, y compris un superbe effort en solo de son propre 22. May a minimisé cet essai, en disant qu’il ne savait pas ce qui se passait.

«Je pense qu’il fait un peu le fou là-bas», dit-il. «C’est un joueur de rugby incroyable. Ce que j’ai vu chez ce garçon à l’époque où j’ai eu la chance de l’entraîner a été exceptionnel. Je n’ai jamais vu de joueur plus professionnel. Il continue de s’améliorer, il devient plus rapide, plus fort, plus insaisissable et son travail hors du ballon est exceptionnel.

«C’est l’un des joueurs les plus professionnels que j’ai vus. Il essaie toujours de s’améliorer, il cherche toujours des moyens d’aller plus vite. Peut-être que quand il était un peu plus jeune, il était un peu découragé quand il ne marquait pas d’essais, maintenant il sait que son rôle est beaucoup plus grand que cela et que même si les essais sont évidemment chéris, mais pas les choses qui dictent si vous ” J’ai eu un bon match ou pas.

«Contre l’Italie, son coup de pied et son retour de botté étaient absolument exceptionnels. Il a battu le record de la quantité de course à grande vitesse, nous n’avons jamais vu autant de course que ce jour-là. Il n’a obtenu aucune récompense sur le tableau de bord, mais aujourd’hui il l’a fait. Ça vient. »

Le doublé de May l’a amené à 31 ans, deuxième sur la liste des scores de tous les temps de l’Angleterre, avec seulement Rory Underwood (49) devant lui. Jones pense qu’il peut marquer 19 essais supplémentaires pour aller au sommet.

«Je ne vois pas pourquoi», dit-il. «Il va seulement de mieux en mieux. Je pense qu’il sera à son meilleur quand il aura environ 32 ou 33 ans. Il a 30 ans maintenant, donc il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas continuer à marquer des essais et à être l’un de nos joueurs les plus importants.