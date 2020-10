Le jour du scrutin est la semaine prochaine, et les Hawks d’Atlanta s’assurent que tout le monde dans la région fait entendre sa voix. L’équipe a transformé son terrain de jeu, State Farm Arena, en un site de vote géant où les gens peuvent voter tôt. Le PDG de Hawks, Steve Koonin, a parlé du processus visant à faire de State Farm Arena un site de vote sur le podcast The Journal (tiré du Wall Street Journal et de Gimlet) et a révélé d’où il avait eu l’idée.

«Notre bâtiment, il est situé au centre-ville d’Atlanta. Nous sommes connectés au CNN Center», a déclaré Koonin. «Et c’est le point de départ des manifestations. Et donc en regardant le grand nombre de personnes qui sont venues manifester, j’ai été époustouflé par l’énergie et l’enthousiasme. Et ce que les manifestants voulaient, ce qui s’est distillé, c’était le changement. la police. Changement de politique. Changement dans le pays. Et égalité. Mais … personnellement, je crois que si la protestation est fantastique, ce n’est pas une action qui mène normalement à une action. Et je pense que la meilleure action est de voter. Mais, voter a toujours été difficile en Géorgie. Cela a toujours été une chose très difficile. Donc, cela m’a un peu frappé que notre arène géante à l’ombre de ces manifestations soit vide. “

Koonin faisait référence aux manifestations de George Floyd qui ont eu lieu au cours de l’été. Les Hawks veulent que chacun fasse entendre sa voix, mais Koonin déclare que l’équipe ne prend pas de position politique en transformant la région en un site de vote.

“Notre immeuble appartient aux contribuables d’Atlanta”, a déclaré Koonin. C’est leur bâtiment. Nous gérons juste le bâtiment. Donc, permettre aux personnes qui ont payé pour le bâtiment de retourner dans leur bâtiment pour faire leur devoir civique, c’est comme boucler la boucle. Je pense que certaines personnes aimeraient le peindre de cette façon, que, oh, vous savez, un public sous-représenté viendra dans l’arène. “

C’est la dernière semaine que les gens de Géorgie peuvent voter tôt à State Farm Arena, et il ne servira pas de lieu de vote le jour du scrutin. State Farm Arena est l’une des nombreuses installations de la NBA utilisées pour les élections de 2020. “Il ne s’agit pas d’un côté ou de l’autre”, a déclaré Koonin. “C’est un vote agnostique, sûr et efficace … Il s’agit d’une entreprise impliquée dans l’éducation civique.”