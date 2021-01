je

Dans son histoire relativement courte, la plate-forme de sport en streaming DAZN – détenue par le milliardaire Sir Leonard Blavatnik – a acquis la réputation de capter les gros frappeurs.

En mai 2018, il a signé un contrat gigantesque de cinq ans pour les droits exclusifs de projection de combats de la star de la boxe mexicaine Saul ‘Canelo’ Alvarez, le champion du monde à quatre poids et sans doute le meilleur boxeur du monde.

L’accord aurait été le contrat d’athlète le plus riche de l’histoire et une déclaration d’intention pour la société britannique qui aspire à devenir le Netflix du sport.

Aujourd’hui, il a accompli un autre mouvement inattendu de gros fonds, arrachant le patron de la société de paris Entain, anciennement GVC, sous le nez d’un conseil apparemment distrait par une approche de rachat de MGM Resorts à Las Vegas.

Et si le départ choquant de Segev du propriétaire de Ladbrokes and Corals après seulement six mois est venu de l’improviste, imaginez simplement les chances sur son navire de saut d’un géant des paris FTSE100 à une start-up technologique.

Mais DAZN (prononcé Da Zone, kids) n’est pas une start-up ordinaire. Propriété de Blavatnik, le quatrième homme le plus riche du Royaume-Uni, il a lancé sa mission de perturber la diffusion sportive mondiale il y a environ cinq ans et opère désormais dans plus de 200 pays.

Le concept est simple: au lieu de payer plus de 50 $ pour regarder un combat ponctuel ou un grand événement en pay-per-view, les abonnés paient un tarif forfaitaire pour accéder à sa couverture en direct, ses archives et ses rapports spéciaux.

Les frais d’abonnement varient en fonction du contenu disponible: aux États-Unis, sa domination des sports de combat lui permet de facturer 19,99 $ par mois. Au Royaume-Uni, où la concurrence entre Sky, BT et Amazon a poussé le coût des matchs de Premier League au trophée presque hors de portée pour le moment, c’est un £ 1,99 plus gérable.

Segev, qui a accepté de purger sa période de préavis de six mois chez Entain, a été nommé co-PDG aux côtés du PDG par intérim James Rushton, un initié de l’entreprise avec près de 20 ans d’expérience qui a remplacé le PDG Simon Denyer lorsqu’il a été transféré à l’étage l’année dernière. .

Le package proposé à Segev, bien que non divulgué, était suffisamment impressionnant pour que le président d’Entain, Barry Gibson, dise simplement: «Nous ne pouvons pas égaler les récompenses qui lui ont été promises.»

L’objectif initial de DAZN était le combat, mais sa couverture s’est élargie alors qu’elle parcourt le monde en dépensant des milliards pour acquérir des droits sportifs d’élite, sur tout, du football, de la Formule 1, de la voile et du tennis de table au baseball, au basket-ball et au beach-volley dans un effort pour prendre sur les réseaux de télévision établis.

Mais la fermeture mondiale de la plupart des sports a durement frappé, et il a été contraint de supprimer des dizaines d’employés aux États-Unis et au Brésil l’année dernière, et a amené Goldman Sachs à explorer les options de financement.

Canelo, 30 ans, faisait partie de ceux à se séparer: n’ayant pas pu se battre depuis novembre 2019 au milieu de désaccords signalés sur les opposants et le salaire, il aurait été libéré de son contrat le mois dernier.

Alors que la perte de l’une des plus grandes stars de la boxe était clairement un revers, DAZN n’a pas tardé à se débrouiller avec la nomination de Segev pour faire avancer son “ prochain chapitre ”.

Segev lui-même a insisté sur le fait que «l’intérêt récent de MGM Resorts n’a absolument aucune incidence sur ma décision» et qu’il a pleinement soutenu la décision du conseil d’administration d’Entain de rejeter l’offre.

«Je serai triste de quitter l’entreprise après cinq ans, mais on m’a proposé un poste qui m’offre un type d’opportunité très différent», a-t-il déclaré.

John Skipper, président exécutif du groupe DAZN, a déclaré: «Chez Shay, nous ajoutons de la profondeur et une nouvelle expertise à l’équipe. Il est reconnu comme l’une des figures de proue du jeu en ligne et apporte à ce poste une vaste expérience en matière de technologie et d’opérations, ainsi qu’un bilan impressionnant dans la transformation numérique. “

Les actions d’Entain s’échangeaient entre-temps 27p ou 1,9% de moins à 1447,60 pence cet après-midi alors que les analystes suggéraient que le départ de Segev augmentait la probabilité que l’offre de MGM – qui a été rejetée par le conseil comme “significativement sous-évaluée” – se révélait finalement réussie.