Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, prend la défense du film controversé Cuties. Le film français avait été critiqué par ceux qui pensaient qu’il sexualisait les préadolescentes avant même ses débuts en septembre sur le streamer, et début octobre, un grand jury du Texas a inculpé le streamer pour avoir distribué du “contenu obscène”.

S’exprimant lors du marché virtuel du Mipcom – le marché mondial annuel et la conférence du contenu de divertissement – lundi, Sarandos, co-PDG et directeur du contenu du streamer, a déclaré que le film réalisé par Maïmouna Doucouré était “mal compris” par le public américain. en tant que film “sur le passage à l’âge adulte”, il a également exprimé son choc face au contrecoup et au débat sur la censure qui a surgi et a clairement indiqué que le streamer n’avait pas l’intention de modifier le film.

“Le film parle de lui-même. C’est un film de passage à l’âge adulte très personnel, c’est l’histoire du réalisateur et le film a évidemment très bien joué à Sundance sans aucune de cette controverse et a joué dans les théâtres à travers l’Europe sans aucune controverse”, a déclaré Sarandos , selon Variety. “C’est un peu surprenant qu’en 2020, l’Amérique nous discute de la censure de la narration.”

Première à Sundance en janvier, où Doucouré a remporté le prix de la mise en scène dans la section World Cinema Dramatic Competition, Cuties est un film en français sur une jeune sénégalaise de 11 ans vivant à Paris, partagée entre l’éducation traditionnelle de sa famille et ses amis. à l’école qui sont influencés par la culture Internet. Avant sa sortie aux États-Unis, Netflix avait promu le film d’une manière que beaucoup pensaient hyper-sexualisé les jeunes actrices, après avoir publié une affiche promotionnelle montrant les quatre filles légèrement vêtues avec un synopsis discutable. Le streamer a finalement changé de cap et a présenté des excuses «pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour ce film», qui, selon eux, «n’était pas une représentation exacte du film».

Bien que l’affiche promotionnelle et le synopsis aient été modifiés, le contrecoup a continué, Netflix ayant non seulement vu un énorme pic d’abonnements annulés, mais aussi un acte d’accusation par un grand jury pour avoir partagé “du matériel qui dépeint l’exposition obscène des organes génitaux ou de la zone pubienne. d’un enfant habillé ou partiellement habillé qui avait moins de 18 ans au moment où le matériel visuel a été créé, qui fait appel à l’intérêt pruriant pour le sexe et n’a aucune valeur sérieuse, littéraire, artistique, politique ou scientifique. ” Le streamer, répondant à ces accusations, avait de nouveau défendu le film, affirmant qu’il s’agissait d’un “commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants”.

Malgré le contrecoup, Cuties reste disponible pour diffuser sur Netflix au moment de la rédaction de cet article. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.