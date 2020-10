Jim Ryan, PDG de Sony PlayStation, affirme que la réalité virtuelle ne fera pas partie intégrante du divertissement interactif dans un proche avenir. Ryan a indiqué au Washington Post que la réalité virtuelle avait encore un long chemin à parcourir, bien qu’il ait souligné que Sony n’abandonnait pas le médium. La déclaration suggère qu’une mise à jour du casque PlayStation VR de Sony est dans des années.

«Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de l’avenir de la réalité virtuelle», a déclaré Ryan au Post. «PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Sera-ce cette année? Non. Sera-ce l’année prochaine? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné? Nous croyons cela.” Il note que la prochaine PlayStation 5, qui sortira le 12 novembre, prend en charge l’ancien casque PlayStation VR avec un adaptateur spécial.

Épingler le succès de la VR à «un certain point dans le futur» et exclure un marché de la VR «significatif» en 2020 ou 2021 n’est pas une vision à court terme extrêmement positive du média – du moins par rapport à son concurrent Sony Facebook, qui vient de publier son Casque Oculus Quest 2. Cela dit, il serait plus surprenant que Sony indique que nous verrons les actualités du PSVR au cours des derniers mois de 2020.

Sony a toujours été méfiant quant à ses projets de réalité virtuelle. En avril 2019, l’architecte système PlayStation Mark Cerny a déclaré à Wired que «la réalité virtuelle est très importante pour nous» mais n’a pas donné de détails. Dominic Mallinson, responsable de la recherche et du développement, a déclaré à CNET qu’un nouveau casque n’arriverait pas aux côtés de la PlayStation 5. Mais Mallinson semblait également prendre un PSVR de nouvelle génération pour acquis, discutant de fonctionnalités telles que le suivi oculaire et les contrôleurs mis à jour. Et le mois dernier, Ryan a qualifié la réalité virtuelle d ‘«espace non prouvé» par lequel Sony était toujours «vraiment intrigué et vraiment excité».