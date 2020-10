Mardi, le Congrès a révélé s’il pensait qu’Amazon, Apple, Facebook et Google étaient assis sur des monopoles. Dans certains cas, la réponse était oui.

Mais aussi, un développeur d’applications a révélé au Congrès qu’il – tout comme WordPress – avait été contraint de monétiser une application largement gratuite. Ce développeur a déclaré qu’Apple avait exigé des achats intégrés (IAP), même si Apple avait approuvé son application sans eux deux ans plus tôt – et que lorsque le développeur a osé envoyer un e-mail aux clients pour les informer du changement, Apple a menacé de supprimer le app et bloqué toutes les mises à jour.

Ce développeur était ProtonMail, fabricant d’une application de messagerie cryptée, et le PDG Andy Yen a eu des mots enflammés pour Apple dans une interview avec The Verge cette semaine.

Nous savons depuis des mois que WordPress et Hey n’étaient pas les seuls à être armés par la société la plus précieuse au monde, depuis que Ben Thompson de Stratechery a rapporté que 21 développeurs d’applications différents lui avaient tranquillement dit qu’ils avaient été poussés à ajouter rétroactivement IAP à la suite de ces deux controverses. Mais jusqu’à présent, nous n’avions pas entendu parler de nombreux développeurs prêts à l’admettre publiquement. Ils avaient peur.

Et ils ont toujours peur, dit Yen. Même si Apple a modifié ses règles le 11 septembre pour exempter les «applications gratuites agissant en tant que compagnon autonome d’un outil Web payant» de l’exigence IAP – Apple a explicitement déclaré que les applications de messagerie sont exemptées – ProtonMail n’a toujours pas supprimé les siennes en -app achète parce qu’il craint des représailles d’Apple, dit-il.

«Il y a beaucoup de peur dans l’espace en ce moment»

Il affirme que les autres développeurs ressentent la même chose: «Il y a beaucoup de peur dans l’espace en ce moment; les gens sont complètement pétrifiés de dire quoi que ce soit.

Il pourrait savoir. ProtonMail est l’un des partenaires fondateurs de la Coalition for App Fairness, un groupe qui comprend également Epic Games, Spotify, Tile, Match et d’autres qui se sont regroupés pour protester contre les règles d’Apple après avoir utilisé ces règles contre eux. C’est un groupe qui a essayé de rassembler autant de développeurs que possible pour former un front uni, mais certains n’étaient pas aussi prêts à risquer la colère d’Apple.

Ce n’est clairement pas le cas pour Yen, cependant – dans notre interview, il compare la tactique d’Apple à une raquette de protection de la mafia.

«Pendant les deux premières années, nous étions dans l’App Store, c’était bien, pas de problème», dit-il. (Ils avaient été lancés sur iOS en 2016.) «Mais une pratique courante que nous voyons … à mesure que vous commencez à obtenir une adoption significative des mises en ligne et des téléchargements, ils commencent à examiner votre situation plus attentivement, puis comme toute bonne extorsion de la mafia va, ils viennent vous secouer pour de l’argent.

«Nous n’avons pas proposé de version payante dans l’App Store, c’était gratuit à télécharger … ce n’était pas comme Epic où vous aviez une option de paiement alternative, vous ne pouviez pas payer du tout», raconte-t-il.

Yen dit que la demande d’Apple est venue soudainement en 2018. «À l’improviste, un jour, ils ont dit que vous deviez ajouter des achats intégrés pour rester dans l’App Store», dit-il. “Ils sont tombés sur quelque chose dans l’application qui mentionnait qu’il y avait des forfaits payants, ils sont allés sur le site Web et ont vu qu’il y avait un abonnement que vous pouviez acheter, puis se sont retournés et ont demandé que nous ajoutions IAP.”

«Nous nous sommes simplement conformés pour sauver notre entreprise.»

«Vous ne pouvez rien dire à cela. Ils sont juge, jury et bourreau sur leur plate-forme, et vous pouvez le prendre ou le laisser. Vous ne pouvez obtenir aucune sorte d’audience équitable pour déterminer si c’est justifiable ou non, tout ce qu’ils disent va.

«Nous nous sommes simplement conformés pour sauver notre entreprise», ajoute-t-il.

Yen me dit qu’il y a eu une période d’un mois où ProtonMail n’a pas du tout pu mettre à jour son application, même pour des raisons de sécurité, et Apple menaçait de supprimer l’application si son entreprise continuait à retarder. ProtonMail a donc décidé d’augmenter le coût de l’ensemble de son service sur iOS d’environ 26% pour satisfaire les besoins d’Apple, en mangeant le reste lui-même.

«Quand Apple facture 30% de plus … nous n’avons pas de marge de 30%! Il est très étrange de trouver une entreprise avec des marges bénéficiaires de 30% », explique-t-il. «Nous avons dû augmenter les prix, et nous n’avons même pas été en mesure de dire à nos clients qu’ils pouvaient l’obtenir moins cher sur notre site Web.»

Et tandis qu’Apple se présente de plus en plus comme la société de protection de la vie privée, Yen soutient que la réduction de 30% d’Apple nuit en fait aux applications centrées sur la confidentialité – car il est difficile de rivaliser avec Gmail lorsque vous devez facturer des frais pour votre service et que vous êtes également taxé. . Il explique:

Google existe en vendant vos données à des annonceurs tiers pour subventionner les services que vous obtenez gratuitement, mais c’est très mauvais pour la confidentialité des utilisateurs car les entreprises sont incitées à abuser de votre vie privée autant que possible. L’alternative à cela est le modèle d’abonnement … nous avons un certain pourcentage de clients qui paient et c’est ce qui nous soutient. Cela nous fait atteindre les 30% de frais, mais les modèles basés sur la publicité n’ont pas à payer, et cela décourage les modèles commerciaux favorables à la confidentialité.

Il pense également qu’il est difficile de concurrencer équitablement les propres applications d’Apple lorsque vous devez donner 30% de vos revenus à un concurrent direct,

L’éléphant dans la salle est qu’Apple a changé ses règles en septembre, permettant aux applications compagnons gratuites, y compris les clients de messagerie, de contourner l’exigence du PAI. Certains de ces points ne devraient-ils pas avoir moins d’importance aujourd’hui, du moins pour des applications comme la sienne? Mais Yen dit que ProtonMail ne s’est pas encore donné la peine d’essayer de supprimer IAP, en partie parce que les règles telles qu’écrites l’empêcheraient toujours de dire à ses clients qu’il y avait même une mise à niveau à faire.

Apple nous a dit que cela serait résolu

Cela m’a surpris car le 11 septembre, Apple nous a précisé qu’il n’interdisait pas aux développeurs d’applications de communiquer avec leurs clients en dehors de l’App Store, et qu’il envisagerait de modifier le langage de ses règles pour le dire plus clairement. Mais bien sûr, près d’un mois plus tard, la directive 3.1.3 (f) de l’App Store interdit toujours les «appels à l’action pour l’achat en dehors de l’application».

Aujourd’hui, Apple nous a confirmé que l’interprétation est toujours correcte: «les applications gratuites agissant comme un compagnon autonome d’un outil Web payant» n’ont pas besoin d’utiliser IAP tant que les applications elles-mêmes n’offrent pas d’achats, et tant que les applications elles-mêmes ne demandent pas aux utilisateurs de faire des achats en dehors de l’application. Les développeurs peuvent annoncer des prix différents sur le Web, la télévision, les panneaux d’affichage ou n’importe où ailleurs en dehors de l’App Store, a déclaré la société à The Verge.

En entendant cela, Yen dit que ProtonMail essaiera effectivement de supprimer le système de paiement intégré d’Apple – mais il est encore suffisamment sceptique pour envisager de tester la théorie avec la prochaine application de la société, ProtonDrive, juste pour être sûr. Il ne veut pas risquer ProtonMail.

Yen dit qu’il est étrange que les règles écrites réelles d’Apple ne soient pas aussi clairement définies que ce que je lui dis, et qu’il ne fait pas confiance aux règles en général: Apple a initialement justifié le blocage de l’application en raison d’une règle obscure selon laquelle les applications ne devraient pas ‘ t «inclure des informations non pertinentes», dit-il, et il estime que les résultats de l’examen des applications sont largement prédéterminés: «Ils ont pris une décision, puis il s’agit simplement d’indiquer les passages pertinents des règles pour justifier la décision qu’ils ont déjà fait.”

Il n’est pas le seul à croire que les décisions d’Apple sont arbitraires. Nous avons écrit à plusieurs reprises sur l’application incohérente de la société, mais Phillip Shoemaker, propre responsable de l’examen des applications d’Apple de 2009 à 2016, s’est également adressé au Congrès pour son rapport antitrust explosif. Il a témoigné que les cadres supérieurs d’Apple trouveraient des prétextes pour supprimer des applications du magasin; que les applications qui sont en concurrence avec les propres services d’Apple ont souvent des difficultés à passer le processus d’examen; et que les nouvelles directives d’Apple qui autorisent supposément les jeux en nuage sur l’App Store ont probablement été écrites pour «exclure spécifiquement Google Stadia» et étaient «complètement arbitraires». (Je suis également arrivé à la même conclusion à propos de Stadia.)

Vous vous demandez peut-être ce que pense Apple de tout cela, c’est pourquoi nous l’avons demandé. Apple dit à The Verge en termes clairs qu’il ne riposte pas contre les développeurs – il travaille avec eux pour obtenir leurs applications sur le magasin et affirme qu’il applique les règles de manière équitable. Apple souligne que les développeurs ont de nombreuses façons de communiquer et de faire appel des décisions d’Apple, y compris la possibilité de faire appel de règles entières, et qu’il ne retardera plus les corrections de bogues pour les violations de règles, à moins que l’application ne présente des problèmes juridiques.

À la suite de ma conversation avec le PDG de ProtonMail, un autre développeur qui avait été forcé d’ajouter brusquement des achats intégrés m’a également dit qu’elle n’était pas prête à prendre le risque de supprimer IAP pour le moment, en partie parce que les règles ne sont pas assez claires, et en partie à cause de la nature arbitraire de l’examen d’Apple.

«Même si elle était approuvée, rien ne garantirait qu’un autre réviseur à l’avenir n’interpréterait pas les règles différemment, ne rejetterait pas l’application et ne nous forcerait à mettre en œuvre IAP à nouveau», déclare Belle Cooper, co-développeur de application de suivi du comportement Exist.io. «Nous ne craignons pas vraiment les représailles. C’est plus que nous ne voulons pas vivre constamment dans la peur (plus que ce que nous faisons déjà) qu’ils vont soudainement nous rejeter et nous forcer à faire tout un tas de travail à leurs conditions. C’était une expérience vraiment stressante la dernière fois et nous avons jeté une clé dans nos plans pour l’application, et nous sommes inquiets que cela puisse se reproduire.

Cooper dit qu’elle a tenté de défier Apple en septembre 2017, lorsque la société l’a forcée à ajouter des achats intégrés – deux ans après l’approbation initiale de l’application – mais elle n’est pas allée très loin:

J’ai soutenu que nous étions une application «lecteur» et ils ont dit non. J’ai soutenu que d’autres applications faisaient la même chose que nous et j’ai indiqué quelques exemples et ils ont dit que nous ne pouvions pas discuter d’autres applications. Ils ont autorisé une ou deux mises à jour importantes de correctifs de bogues qu’ils avaient bloquées après que je leur ai parlé au téléphone et promis de faire ce qu’ils demandaient.

Je me demande combien d’autres développeurs ont des histoires comme celles-ci. Peut-être que d’autres les partageront maintenant? (Mes DM sont ouverts.) Il semble que certains deviennent déjà plus audacieux: voici quelques exemples qui m’ont été transmis lors de la recherche de cette histoire.

Je me demande également si Apple pourrait suivre les conseils du développeur Marco Arment, car, comme il le souligne de manière amusante, les règles d’Apple concernant les achats intégrés sont claires comme de la boue pour le moment.