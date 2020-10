Exclusif

Britney Spears“ père n’accepte pas l’affirmation de son avocat selon laquelle il est le seul à pouvoir parler en sa faveur … et il utilise les élections à venir pour essayer de prouver son point de vue.

Jamie Spears a déposé de nouveaux documents juridiques – obtenus par TMZ – dans l’affaire de tutelle en cours de Britney qui ripostent à son avocat, Sam Ingham, pour l’avoir récemment comparée à une patiente comateuse qui n’a pas la capacité de signer des déclarations.

Spears dit que la tutelle de sa fille ne signifie pas qu’elle est privée de tous ses droits – par exemple, elle a toujours le droit de voter – et il note qu’elle a témoigné lors de la déposition et à plusieurs reprises devant le tribunal pendant la tutelle.

Selon les documents … Le père de Britney affirme qu’Ingham n’a pas l’autorité illimitée pour être sa “voix exclusive” – ​​elle a le droit d’être entendue.

Nous avons cassé l’histoire … la raison pour laquelle tout cela est venu en premier lieu est parce qu’Ingham a dit au juge plus tôt ce mois-ci que Brit ne voulait plus jouer. Le côté de Jamie a appelé ce ouï-dire, parce qu’il venait d’Ingham et non de Britney elle-même.

Le juge a demandé pourquoi Britney n’avait pas déposé de déclaration sur son intention de carrière – et Ingham a déclaré que c’était parce qu’elle n’avait pas la capacité mentale de le faire … comme une personne dans un coma.

Jamie n’est pas d’accord et veut apparemment savoir où Britney se tient personnellement sur la question. Quelque chose beaucoup d’autres personnes veux savoir aussi.