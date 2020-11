Exclusif

Britney Spears pourrait vouloir son père, Jamie Spears, hors de l’entreprise de gérer sa tutelle – mais il dit qu’il n’y aurait pas beaucoup d’entreprise sans lui en charge au cours des 12 dernières années.

Jamie a déposé de nouveaux documents judiciaires dans l’affaire de tutelle de Britney, ripostant à l’avocat de Britney, Sam Ingham, pour avoir récemment demandé à un juge de expulser Jamie de son rôle de co-conservateur du domaine. Il fait de nombreux arguments pour expliquer pourquoi ce serait une mauvaise idée.

D’une part, Jamie dit qu’il fait tout ce qu’il est censé faire pour gérer le domaine – et cela comprend le maintenir en plein essor et combler le fossé en cas de hoquet qui pourrait coûter une fortune à sa fille, y compris s’assurer qu’un directeur commercial est en place.

Exemple concret … Jamie dit qu’il a des années d’expérience dans la gestion de ses affaires et de ses actifs incroyablement bien, et qu’il l’a en fait sortie d’une dette importante et de poursuites judiciaires imminentes lorsqu’il a pris le relais et a remis la succession à son état actuel de valant environ 60 millions de dollars.

Jamie affirme que la ruine financière a été évitée sous sa surveillance – et qu’il n’y a aucune raison de fond de demander sa destitution maintenant. Quant à la mise en place d’un nouveau directeur commercial après l’ancienne entité de gestion de Britney, Tristar, a récemment quitté le rôle … Jamie dit, techniquement, que lui et les autres personnes aidant à gérer le domaine ne sont pas obligés de donner un préavis à Ingham.

Cela dit, il explique pourquoi ils sont partis – ce qui, selon lui, n’était pas du tout soudain, mais aimable et bien planifié. Fondamentalement, Jamie dit qu’une personne nommée Lou Taylor – qui était un acteur clé dans la gestion des affaires commerciales de Britney – recevait d’importantes menaces de mort.

En tant que tel, lui et l’équipe ont commencé à chercher un remplaçant – pour l’amour de Taylor – et ont trouvé quelqu’un qui leur plaisait Michael Kane. Vous vous rappellerez, c’est le type qu’Ingham a mentionné dans ses documents, se plaignant que son embauche ne donnait à Britney aucune chance d’explorer des alternatives.

Longue histoire courte … Jamie dit qu’Ingham outrepasse son autorité, notant que le gars est juste son avocat nommé par le tribunal et ne remplit aucun rôle de tutelle dans les affaires commerciales. Maintenant, nous devrons attendre qu’un juge se prononce sur les choses.