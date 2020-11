T

Le père de Damilola Taylor a annoncé aujourd’hui son intention de réduire la fonction publique à l’occasion du 20e anniversaire du meurtre de son fils dans le sud de Londres.

Le militant de la justice Richard Taylor, 72 ans, a déclaré que l’héritage du jeune homme de dix ans se poursuivrait grâce à la confiance établie en son nom, mais a ajouté: «Il est temps pour moi de passer la main à une jeune génération.

M. Taylor, récompensé d’un OBE pour sa lutte contre la criminalité au couteau, a déclaré au Standard: «J’ai fait ma part. Vingt ans m’ont fait des ravages. Auf Wiedersehen, au revoir.

«Les administrateurs et les plus jeunes poursuivront l’essentiel du travail.

«J’ai été en première ligne tout ce temps, allant dans les écoles pour parler de crime au couteau, rencontrant des premiers ministres, des secrétaires de l’intérieur et des chefs de police.

«Je tiens à remercier tout le monde au cours des 20 dernières années.

«Ils ont incroyablement soutenu ma famille et ont gardé le nom de Damilola dans l’esprit de tout le pays.»

Dans un crime qui a choqué la nation, des voyous ont poignardé Damilola avec une bouteille cassée alors qu’il rentrait de l’école le 27 novembre 2000.

(Richard Taylor, père de l’écolier assassiné Damilola, veut plus d’interpellations / Lucy Young)

Ils l’ont laissé saigner à mort dans une cage d’escalier crasseuse du célèbre domaine de North Peckham.

Six ans plus tard, Danny et Ricky Preddie, 12 et 13 ans au moment du meurtre, ont finalement été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable après qu’une série d’erreurs policières et médico-légales ont abouti à trois procès Old Bailey coûtant 20 millions de livres sterling.

Aujourd’hui, M. Taylor déposera des fleurs au cimetière où son fils et sa femme Gloria, décédés en 2008 à l’âge de 57 ans, sont enterrés.

Un service commémoratif qui devait avoir lieu cet après-midi à la cathédrale de Southwark a été annulé en raison des restrictions de Covid-19, mais est reporté au 19 mai de l’année prochaine.

Le 7 décembre – ce qui aurait été le 31e anniversaire de Damilola – sera connu comme un jour de l’espoir en l’honneur de son héritage.

Hope Collective, un réseau de 21 organisations, dont la Met Police et l’Unité de réduction de la violence de Londres, organisera une série d’événements en ligne pour discuter de l’action communautaire et du bien-être des jeunes.

(

Danny Preddie, 18 ans, et son frère Ricky, 19 ans, ont tous deux été reconnus coupables de l’homicide involontaire coupable de l’écolier Damilola Taylor à Old Bailey

/ PA)

M. Taylor devrait rencontrer la commissaire du Met, Dame Cressida Dick, lors d’une réception à Scotland Yard le mois prochain.

Il a ajouté: «Ce qui s’est passé il y a 20 ans a créé une vie de destruction. Le chagrin ne disparaît jamais.

«La criminalité au couteau est toujours un problème grave et ce n’est que grâce au verrouillage que l’impact en 2020 a été atténué. Les jeunes ne sont pas dans la rue en nombre égal.

«Je m’inquiète avec la vaccination Covid-19 de ce qui se passera d’ici l’été si le gouvernement ne prête pas attention à cet aspect du problème.»

Damilola, né au Nigéria, est arrivé en Grande-Bretagne trois mois avant sa mort.

Il est venu avec sa mère, son frère Tunde et sa sœur aînée Gbemi et rêvait de devenir médecin pour soigner l’épilepsie de Gbemi.

Fonctionnaire M. Taylor est resté à Lagos, où il travaillait, mais s’est précipité au Royaume-Uni après la mort de son fils et a été vu par les téléspectateurs s’effondrer de chagrin sur les lieux.

En 2017, le drame de la BBC Damilola, Our Loved Boy, qui racontait la lutte de la famille pour la justice, a remporté deux Baftas.

Gary Trowsdale, directeur de la campagne de l’héritage de Damilola Taylor Trust, a déclaré: «Nous demandons à chacun de reconnaître la contribution de Richard à la société depuis deux décennies et de se concentrer maintenant sur l’héritage de l’espoir.

«Le 7 décembre sera un jour où tout le Royaume-Uni se réunira pour célébrer le genre de jeune que Damilola était en train de devenir.

«Il a écrit sur son espoir de changer le monde peu de temps avant la tragédie, alors nous aimons penser qu’il y a un élément de destin dans cette autonomisation de ses paroles.