À l’origine, a déclaré l’actrice, ils vivaient à Cancun parce que José Ángel souffrait de fibrose pulmonaire depuis des années, mais pour des raisons professionnelles, ils ont dû se rendre à Mexico où il a commencé à avoir de la fièvre.

José Ángel García avec sa femme Bella de la Vega et leurs enfants, Gael et José Ángel. (Facebook / José Ángel García Huerta.)

“Nous sommes allés (à Cancun). Le test Covid a été fait, et il s’est avéré que ce n’était pas le cas. Nous sommes retournés (au CDMX). Le test a été refait et il est redevenu négatif, mais il a été compliqué par une infection, il semble que dans les voies urinaires. Entre l’infection et le fait que les poumons étaient déjà assez douloureux, ils étaient déjà très faibles et endommagés par la fibrose, cela s’est compliqué et elle a commencé à avoir de la fièvre “.

«Ils lui ont envoyé des médicaments, des antibiotiques et il ne réagissait pas favorablement à la maison. Tout a été soigné d’abord à domicile pour ne plus l’exposer à l’hôpital. En ce moment, il est à l’hôpital, il n’y en avait pas d’autre. J’ai dû l’emmener parce qu’il me laissait ici à la maison. Il cessait déjà de respirer et à plusieurs reprises il s’est évanoui sans oxygène ».

José Ángel García et ses enfants, José Ángel et Gael. (Facebook / José Ángel García Huerta.)

Bella de la Vega était convaincue que la santé de son mari s’améliorerait pendant son séjour à l’hôpital, mais cela ne s’est pas produit.

«Je ne pouvais plus contrôler cette situation et ce n’était pas non plus juste pour lui qu’il n’y avait plus d’alternative pour l’exploiter, pour essayer une ressource de plus qui était la science et les experts en la matière, mais ils n’ont pas réussi à faire grand-chose non plus, en ce moment, il est très délicat et vous ne faites pas beaucoup de progrès dans le traitement. Les choses deviennent très laides, très difficiles, surtout très tristes », a déclaré Bella de la Vega d’une voix cassée.