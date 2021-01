Le père de Gael García perd la bataille après une maladie grave | Instagram

Dans les dernières heures, des nouvelles malheureuses ont atteint le monde du divertissement, Jose Angel Garcia, le père de l’acteur Gael García Bernal a perdu la vie après avoir lutté contre un grave problème de santé,

José Ángel García, père de l’acteur et cinéaste d’origine mexicaine, Gaël Garcia Bernal, il a perdu la vie après avoir combattu un “fibrose pulmonaire“qu’il a souffert, comme le révèlent les premiers rapports.

Selon ce qui s’est passé, le père de l’acteur Gael García, José Ángel García, fait face à une bataille contre cette condition depuis 2017, mais aux premières heures de ce 22 janvier, il donnerait le dernier souffle à ses 70 ans.

Son état grave ajouté à diverses complications finirait par se suicider ce vendredi et c’est sa femme, Bella de la Vega, qui à travers Facebok a cassé la nouvelle.

L’épouse de l’ancien acteur et metteur en scène de théâtre, a dédié un message émotionnel pour dire au revoir à son partenaire de vie et à une figure reconnue au milieu du spectacle.

Avec des mots émus, Bella de la Vega a dit au revoir à celui qui était «l’amour de sa vie» et père de ses enfants, c’est ainsi qu’elle a fait ses derniers adieux.

Au paradis, vous êtes MON AMOUR, MON CIEL, MA VIE. Dans notre Avalon, nous nous rencontrons à nouveau, mon TOUT! JE T’AIME POUR TOUJOURS ET POUR TOUJOURS, MON MAÎTRE, L’AMOUR DE MA VIE », écrit-il sur le réseau social.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, le directeur aurait été admis à l’hôpital de Mexico après avoir présenté une infection des voies urinaires, compliquée ajoutée à son problème pulmonaire, a confirmé sa femme quelques heures avant le départ du acteur.

De la même manière, elle a expliqué que son mari aurait traversé les jours les plus difficiles depuis 2020, date à laquelle sa santé a commencé à décliner, ce qui est devenu plus compliqué il y a quelques semaines après que les deux ont voyagé d’une maison qu’ils possèdent à Cancun.

La mannequin et actrice de 33 ans, Bella de la Vega, aurait déjà partagé l’état de santé qui affligeait son mari reconnu, les jours précédents, elle avait partagé une publication sur son compte Facebook où elle avait communiqué sur son état délicat.

Dans son message, l’épouse de José Ángel García Huerta Circa a demandé des prières pour la santé de son mari.

Je demande humblement une prière collective pour la santé et le rétablissement de mon mari bien-aimé José Ángel García, qui mène un combat pour sa vie contre la fibrose pulmonaire », a écrit Bella dans un message sur Facebook dans lequel elle a demandé des prières pour le rétablissement de son mari. .

Face à ces moments difficiles, Bella de la Vega et la famille du réalisateur de la série actuelle “La Rosa de Guadalupe”, tentent de trouver une consolation face à cette grande perte, jusqu’à présent, le célèbre acteur Gael García Bernal, ne s’est jamais exprimé auparavant le départ de son père.

Qui était José Angel García?

José Ángel García est né en 1950 à Huetamo, Michoacán. Il était acteur et metteur en scène de théâtre et de télévision. Elle a travaillé sur des projets tels que The Hidden Truth (2006), Wooden Woman (2004) et Two Women, One Way (1993).

Il se démarque en tant qu’acteur dans des séries télévisées telles que La Seducción (1981), The Day Pedro Infante Died (1982), Yesenia (1987), La Telaraña (1990), No One Is Perfect (1999), Between Love and Hate (2002) , T’aimer est mon péché (2004), Femme, cas réels (2005), je ne crois pas aux hommes (2014), Le candidat (2016) et Here on Earth (2018).

Il a collaboré en tant qu’assistant réalisateur dans des projets tels que Muchachitas (1991), Soñadoras (1998) et Las vias del amor (2002).

Le réalisateur, José Ángel García, a eu deux enfants avec la célèbre actrice Patricia Bernal, Gael García Bernal et José Emilio García Ríos, fils de Carla Ríos et de l’acteur.

De la même manière, on savait que Bella de la Vega et le réalisateur attendaient leur premier enfant en couple, alors que l’acteur aurait environ 68 ans en 2019.