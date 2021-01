Acteur et régisseur à la télévision José Ángel García Huerta, père de Gael García Bernal, est hospitalisé pour un problème de santé délicat lié à ses complications de fibrose pulmonaireCela a été rapporté par sa femme, le mannequin Bella de la Vega. A travers une publication sur son compte Facebook, l’actrice a également révélé que l’acteur est hospitalisé et a demandé au public de mener une prière pour demander son rétablissement.

“Je demande humblement une prière collective pour la santé et le rétablissement de mon mari bien-aimé José Ángel García Huerta, qui mène un combat pour sa vie contre la fibrose pulmonaire.”écrivit de la Vega.

Dans le post qu’elle a partagé publiquement, Bella a parlé des caractéristiques positives de l’acteur de près de 70 ans, qu’elle a décrit comme un «homme honnête, juste et travailleur» et l’a remercié pour les leçons apprises au fil des années. Uni. José Ángel García a récemment servi dans la mise en scène de «La rosa de Guadalupe» (Photo: Facebook @ José Ángel García Huerta)

«Dieu, vierge de Guadalupe: aide mon mari à guérir et à rester l’homme honnête, juste et travailleur qu’il a toujours été, avec cette joie, cette énergie et cette bonne humeur qui le rendent spécial et le professeur qui nous apprend beaucoup de bonnes choses avec son exemple. Amen », a écrit De la Vega sans révéler plus de détails ni dans quel hôpital il se trouve.

La belle-mère du réalisateur de Chicuarotes a déclaré quelques heures plus tard pour le programme Ventaneando que le metteur en scène du programme La rosa de Guadalupe ne voulait pas être hospitalisé, mais en raison de la faible oxygénation présentée, il a dû être transféré immédiatement à l’hôpital.

«Il m’a dit ‘je ne veux pas mourir à l’hôpital’, il a senti qu’il était en train de mourir. Mais déjà dans la troisième crise, qui était hier, il est tombé, il s’est évanoui parce qu’il n’avait pas d’oxygène dans son cerveau (…), je voulais l’emmener à l’hôpital, mais il n’y avait pas d’ambulances. Jusqu’à aujourd’hui, nous en avons eu un et nous sommes venus », a déclaré le modèle. José Ángel García et sa femme ont perdu un bébé en mai dernier, car la grossesse de Bella n’a pas pu se développer en raison d’une hémorragie (Photo: Facebook @ José Ángel García Huerta)

La fibrose pulmonaire idiopathique a détérioré l’état de santé de García en combinaison avec une infection des voies urinaires, cependant, il est stable et elle attend son rétablissement.

«J’étais déjà renvoyé. Je l’ai dit à Gael hier (19 janvier) car nous pensions qu’il allait récupérer. En fait, c’est José Ángel qui m’a dit: «Vous savez quoi? Dites au revoir à tout le monde parce que j’ai déjà l’impression de ne pas le faire. Il lui a parlé (avec Gael), ils ont parlé et il se sentait déjà plus encouragéBella s’exprima.

Pour le moment, l’acteur primé qui vit en dehors du Mexique n’a pas commenté sur ses réseaux sociaux la santé de son père, son dernier message étant celui partagé le 15 janvier. Bella a déclaré que l’acteur avait un grave manque d’oxygénation (Photo: Facebook)

En octobre 2019, José Ángel Huerta et sa femme ont également annoncé une mauvaise nouvelle, car ils attendaient avec impatience l’arrivée d’un bébé depuis le mois de mai de la même année, lorsqu’ils ont annoncé la grossesse de Bella.

Cependant, l’actrice de 37 ans a fait une fausse couche. Cela a été révélé par le metteur en scène au magazine TVNotas, où il a déclaré que De la Vega avait souffert d’une hémorragie qui lui avait fait perdre le bébé en août de la même année.

Le père de Gael a expliqué que son âge était toujours un risque pour que la grossesse de sa femme, qui a plus de 30 ans de moins que lui, se réalise avec succès: «En raison de mon âge, il y avait toujours un risque que quelque chose se passe mal. Malheureusement, un jour, Bella a eu une hémorragie et a dû être traitée immédiatement à l’hôpitalC’est ce qui a causé la perte de notre fils », a déclaré l’acteur à la publication.

Source: Infobae