Le père de Matthew McConaughey a subi une crise cardiaque en flagrant délit | Instagram

L’acteur Matthew McConaughey a avoué dans une interview des détails que peu imagineraient sur sa vie ainsi que sur la relation trouble entre ses parents, qui malgré tout se sont retrouvés comme son père le souhaitait, en pleine crise cardiaque mais en plein acte avec la mère de l’acteur.

Le lauréat d’un Oscar, l’acteur Matthew McConaughey révèle des détails très intimes de sa vie, en particulier l’étape de son enfance où il a avoué la relation quelque peu instable de ses parents.

L’acteur a été témoin du cycle des allées et venues de ses parents qui ont divorcé deux fois et se sont mariés trois fois.

Ceci en plein milieu de la promotion de son autobiographie “Greenlights”, mise en vente le 20 octobre, et qui dévoilera des aspects méconnus de la vie de famille de l’acteur.

La star également de “Dazed and Confused” a révélé ses antécédents familiaux et un extrait des souvenirs qu’il a de son père bien-aimé, le joueur James Donald McConaughey qui a quitté le chemin qu’il souhaitait.

McConaughey garde à l’esprit les paroles de son père qui a toujours condamné qu’il partirait en plein acte avec sa femme (la mère de l’acteur)

Les gars, quand j’irai, je vais faire le numéro avec ta mère. ” Et c’est ce qui s’est passé. Il a eu une crise cardiaque quand il a atteint le point maximum. “

J’ai reçu un appel de ma mère. Votre père a perdu la vie. Mes genoux se sont pliés. Je ne pouvais pas y croire. C’était mon père. Personne et rien ne pouvait en finir avec lui. Sauf pour maman, l’interprète a dit à People.

Bien que Kai (la mère de l’acteur) et son père, James Donald McConaughey, aient terminé les dernières années ensemble jusqu’à son départ en 1992, leur vie ne ressemblait pas à celle des autres couples.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Mattew McConaughey, détaille que c’était une relation orageuse avec de nombreux rebondissements, ils se sont mariés trois fois et Matthew a même été conçu peu de temps après son troisième mariage.

La star de cinéma hollywoodienne décrit que les deux avaient une manière très particulière de communiquer.

Ils étaient parfois violents, a reconnu l’acteur à propos du lien de ses parents. Comme je le dis dans le livre, c’est ainsi qu’ils communiquaient. Ils ont divorcé deux fois, ils se sont mariés trois fois, je veux dire oui, c’était comme l’océan Pacifique dans une tempête. “

Avec le départ de son père, l’acteur tenterait de reconnecter sa mère veuve de 88 ans avec le père veuf de Hugh Grant, James Grant, 91 ans.

Comme détaillé dans la publication, les deux ont eu l’idée de présenter leurs parents respectifs, révélant même à Entertainment Tonight que cela était parvenu à un accord officiel.

Oui, pourquoi pas? La semaine prochaine, ils sont censés se rencontrer et nous ne les verrons probablement pas pour le reste de la nuit. »On ne sait pas si cette réunion a finalement eu lieu.

Une histoire d’amour intense pour l’acteur

Bien que pendant de nombreuses années il ait été lié à de grandes figures du médium comme Sandra Bullock, Renée Zellweger, Patricia Arquette ou encore l’artiste espagnole Penélope Cruz, qui à cette époque ne pensait pas vivre une relation aussi intense que celle de ses parents, son la perception a changé en rencontrant Camila Alves

La première fois que je l’ai vue, sa sécurité m’a frappé, j’ai tout de suite compris qu’elle était une personne qui savait exactement qui elle était et ce qu’elle attendait de la vie.

Il est tombé amoureux d’elle depuis qu’il l’a rencontrée, il l’a révélé à un moment donné car avant de la rencontrer, il n’était pas sûr de trouver un jour la bonne personne, selon ses mots.

C’est alors qu’elle est apparue, et s’est déplacée de droite à gauche devant mes yeux dans ce club. C’était comme s’il flottait. “

L’acteur de 50 ans et le Brésilien de 38 ans ont une vie heureuse et très stable et ensemble ils profitent de leurs trois enfants, l’un des couples les plus envoyés d’Hollywood.

Je n’ai pas voulu avoir d’enfants avec qui que ce soit d’autre qu’elle, nous avons un amour que nous ne remettons jamais en question, a déclaré l’acteur.

Vous pouvez également lire Sandra Bullock et Matthew McConaughey font don de près de 100000 masques

Depuis leur mariage en 2010, ils ne se sont jamais séparés et il a définitivement déclaré qu’il ne pensait à aucune autre femme pour passer ses journées, a-t-il également révélé dans le dernier numéro du magazine People en parlant des secrets de son mariage.