Alors que le père de Meghan Markle, Thomas Markle, s’est engagé à partager sa déception envers Markle elle-même depuis qu’elle est devenue membre de la famille royale, il vient de partager son approbation du nouveau livre de sa demi-sœur Samantha Markle. Le journal de la sœur de la princesse Pushy, partie 1, sortira le 17 janvier et Thomas se dit très heureux de sa fille et de son travail sur le livre. «Je suis juste très heureux qu’elle ait accompli ce livre», a-t-il déclaré à Us Weekly, mais ne voulait pas donner de détails sur ce qui se trouve dans les pages. “Laissez-la vous parler du livre.”

Le premier de deux livres fait 330 pages et prétend exposer des «vérités cachées» sur la famille royale. “Au milieu d’une tempête de fausses nouvelles et de chaos médiatique, Samantha Markle partage la vérité sur sa vie et sa famille contre toute attente et ultimatum, alors qu’un conte de fées royal s’effondre des torchons”, lit-on dans la description du livre. “Parfois, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction.”

À la suite des fiançailles de Markle et du prince Harry en 2017, Thomas et Samantha sont rapidement tombés sous les yeux du public avec l’ancienne duchesse de Sussex. Cependant, la façon dont les deux membres de la famille de Markle ont géré les projecteurs du public, l’a finalement déchirée de son père – car elle et Samantha n’ont pas eu de relation depuis des années. Lorsque Thomas a été surpris en train de mettre en scène des photos avec les paparazzi juste avant le mariage royal, Markle a publié une déclaration confirmant aux fans que son père ne serait plus en dehors du mariage.

«J’ai toujours pris soin de mon père et j’espère qu’il pourra avoir l’espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé», lit-elle dans son communiqué. Son père a affirmé qu’il avait souffert d’une crise cardiaque quelques jours seulement avant sa journée spéciale et qu’il n’avait donc pas pu y assister, cependant, les spectateurs ne peuvent s’empêcher de se poser des questions. «Autant qu’elle était blessée et humiliée, elle voulait qu’il soit là et était prête à passer à autre chose», a déclaré un ami proche de Markle dans le livre des journalistes royaux Omid Scobie et Carolyn Durand. «De plus, elle était inquiète pour lui; honnêtement, elle n’était pas sûre qu’il allait vraiment bien. Son comportement était bizarre.

Après quelques années de couverture médiatique intense, Markle et Harry ont décidé de quitter leurs rôles royaux et de se séparer de la famille royale. Avant l’annonce choquante, des rumeurs de tension entre Harry et son frère aîné le prince William circulaient, ainsi que des tensions présumées entre Markle et Kate Middleton. Bien que rien n’ait jamais été confirmé, Harry et Markle déménageant aux États-Unis n’ont fait que donner aux fans royaux davantage de supposer qu’il y avait peut-être eu une querelle de famille.