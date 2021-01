T

Le père de la duchesse de Sussex a déclaré qu’une lettre manuscrite de sa fille «signalait la fin de notre relation» et qu’il a sélectionné des extraits à publier dans les médias, a entendu la Haute Cour.

Thomas Markle a reçu la note de cinq pages de Meghan en août 2018, lorsqu’elle l’a supplié d’arrêter de parler aux médias et a discuté de la détérioration de leur relation.

La duchesse, 39 ans, poursuit dimanche Associated Newspapers Ltd (ANL), les éditeurs du Mail, après que certaines parties de la lettre aient été publiées en février 2019.

Elle insiste sur le fait que la lettre était un «plaidoyer sain» à son père pour l’empêcher de parler aux médias, et poursuit pour violation de la vie privée et des droits d’auteur sur des articles de presse contenant ses mots.

Dans sa déposition devant le tribunal, M. Markle, 76 ans, a insisté sur le fait qu’il était le moteur des articles de journaux, estimant qu’un article du magazine People avait «déformé le ton et le contenu de la lettre».

«La lettre n’était pas une tentative de réconciliation. C’était une critique de moi », a-t-il écrit.

«La lettre ne disait pas qu’elle m’aimait. Il ne m’a même pas demandé comment j’allais. Cela ne montrait aucune inquiétude quant au fait que j’avais subi une crise cardiaque et ne posait aucune question sur ma santé.

“Cela a en fait marqué la fin de notre relation, pas une réconciliation.”

M. Markle a déclaré qu’il pensait que sa fille avait demandé à des amis de parler au magazine People – une affirmation qu’elle nie – et il a affirmé que sa réponse à Meghan avait également été «déformée».

“Il a dit que j’avais répondu à la lettre de Meg en demandant une séance photo”, a déclaré M. Markle. «J’avais suggéré une photo de Meg et moi ensemble car je pensais qu’une photo montrant que nous étions dans une relation harmonieuse ferait reculer la presse.

Il a accusé sa fille de m’avoir «exclu» et a déclaré qu’il s’était adressé au Mail dimanche pour essayer de «remettre les pendules à l’heure et de montrer que ce que le magazine People avait publié était faux et injuste».

«L’article avait donné une image inexacte du contenu de la lettre et de ma réponse et m’avait vilipendé en affirmant que j’étais malhonnête, exploiteur, recherchant de la publicité, indifférent et sans cœur, laissant une fille loyale et respectueuse dévastée.

«J’ai dû me défendre contre cette attaque.»

Une partie de la défense d’ANL à l’allégation de confidentialité est que les articles de presse rendaient service public en diffusant l’histoire de M. Markle sur la lettre litigieuse.

M. Markle a déclaré qu’il avait insisté pour que la lettre soit publiée en partie, disant au tribunal: «Si le public ne voyait pas la lettre et ne lisait pas ce qu’elle disait dans ses propres mots, je ne pensais pas que quiconque me croirait».

Il a ajouté: «Le Mail on Sunday a respecté mon souhait de publier des extraits de la lettre car il racontait mon histoire et c’était à moi de dire quelles parties de la lettre devaient être publiées pour que je raconte cette histoire.

«On m’a donc montré tous les extraits et j’ai approuvé la publication de ces extraits. J’aurais pu dire non s’ils avaient voulu publier des parties de la lettre que je ne voulais pas publier. Le choix m’appartenait.

«Je ne voulais pas que l’intégralité de la lettre soit publiée. La raison en était que je pensais que la lettre dans son ensemble donnait à Meg un air terrible.

Le rédacteur en chef du Mail on Sunday, Ted Verity, a déclaré qu’il approuvait l’article initial car il pensait que le contenu de la lettre avait été déformé dans le reportage du magazine People.

«J’ai lu la lettre comme une sorte plutôt légaliste de ‘J’Accuse’ – ce qui n’était pas la façon dont elle était décrite dans le magazine People», a-t-il déclaré.

«Il m’a donc semblé que ce que disait Tom était crédible, qu’il avait le droit de corriger le bilan et qu’il était juste de lui donner l’occasion de le faire.

La duchesse demande un jugement sommaire dans sa réclamation, arguant que l’ANL n’a pas de défense crédible contre ses réclamations. L’audience se poursuit.