Samedi soir, l’ancien élève du NCIS Pauley Perrette a révélé que son père avait été hospitalisé pour COVID-19. L’acteur a déclaré que son père était aux urgences de l’Alabama et était soigné. Non seulement Perrette a révélé la nouvelle d’un membre proche de sa famille, mais elle a également exhorté les autres à prendre la pandémie au sérieux afin de garder leurs proches en sécurité et en bonne santé.

Perrette a inclus une multitude de photos d’elle-même et de son père pour montrer à quel point les deux sont proches. Elle a écrit que son père avait été testé positif au COVID-19 et qu’il gérait bien la maladie “jusqu’à ce qu’il ne le soit pas”. La star de Broke a poursuivi en écrivant que ceux qui la connaissent le mieux savent à quel point elle et son père se soucient l’un de l’autre. Elle a conclu son message en adressant un mot d’avertissement à ses abonnés: prenez cette crise sanitaire au sérieux. Perrette a écrit que tout le monde devrait porter un masque lorsqu’il est entouré d’autres personnes et que la communauté «PEUT SAUVER LES AUTRES» si elle prend les mesures de sécurité au sérieux. Elle a également demandé des prières pour son père alors qu’il se battait contre le COVID-19 à l’hôpital.

Mon papa a #Covid Il faisait du bien jusqu’à ce qu’il ne le soit pas. Il est aux urgences en Alabama. Quiconque me connaît ou lui sait à quel point nous nous adorons. Je déteste ce terrible virus. VEUILLEZ #WearAMask COMPRENDRE CECI EST RÉEL, CECI EST horrible et NOUS POUVONS SAUVER LES AUTRES! Prières s’il vous plaît # COVID19 pic.twitter.com/WVHoPfjFtl – Pauley Perrette (@PauleyP) 3 janvier 2021

L’hospitalisation du père de Perrette intervient un peu plus d’un mois après leur anniversaire. Fin novembre, l’ancienne star du NCIS a publié une vidéo qu’elle et ses proches ont réalisée en l’honneur du 85e anniversaire de son père. Elle a sous-titré un extrait de sa propre introduction à la vidéo avec: “Le 85 anniversaire du père d’aujourd’hui. Je ne peux pas le voir. Ma famille et moi avons pris des vidéos (@PapaWheelzCurry

édité) C’est beau et triste. Aux millions de personnes qui ont perdu des êtres chers cette année. Je suis vraiment désolé.”

Perrette a expliqué dans le clip que “c’est la première fois en une décennie que nous ne nous voyons pas” le jour de l’anniversaire de son père, et a ensuite révélé qu’elle et “un groupe de personnes qui vous aiment et votre ami Wheelz “se sont réunis pour filmer un hommage vidéo spécial pour son grand jour. Elle a dit que ce cadeau est “un peu comme vos anniversaires passés et un tas d’autres choses pour vous rendre heureux.” L’acteur a terminé son message en disant à son père qu’elle espère qu’il apprécie la vidéo et qu’elle l’aime.