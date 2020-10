Mark Evans, le père de la chanteuse Adele, est si fatigué d’entendre la musique de sa fille récompensée aux Grammy Awards qu’il a appelé la police sur son voisin, qui a continué à jouer les chansons d’Adele. Les voisins ont emménagé à côté d’Evans et de sa femme il y a deux ans à Bridgend, dans le sud du Pays de Galles. Bien qu’Evans ait dit à ses voisins qu’ils pouvaient jouer tranquillement la musique d’Adele, il a appelé la police pour qu’elle intervienne la semaine dernière.

Keeley Fry, 21 ans, a déclaré au Sun qu’Evans lui avait demandé de “ne pas chanter si fort ou jouer ma musique fort” après qu’elle et sa famille ont emménagé. “Il a dit que cela affectait son sommeil et que c’était très dérangeant”, a déclaré Fry. “J’ai été surpris parce que je suis un grand fan d’Adele et que la plupart du temps je joue ses chansons et je les chante.” Evans a dit à Fry qu’il ne se plaindrait pas si elle jouait sa musique doucement, mais elle pense qu’Evans “a un problème avec moi” parce qu’elle est une grande fan d’Adele. «Je suis nerveux à l’idée de quitter la maison au cas où lui ou sa femme viendrait me voir», a déclaré Fry. “Cela a été un cauchemar absolu.”

La police du sud du Pays de Galles a déclaré au Sun qu’une plainte relative au bruit avait été déposée dans le quartier la semaine dernière. Ils prévoient de faciliter les pourparlers entre les deux parties sur la question. «L’équipe locale de police de quartier est au courant et s’organise pour parler aux deux parties pour résoudre le problème», a déclaré la police.

Evans a quitté Adele et sa mère lorsque le chanteur de “Set Fire to the Rain” n’avait que 2 ans. Dans une interview accordée à The Sun en 2016, Evans a déclaré qu’il luttait contre l’alcoolisme à l’époque et regrettait ses actions. “Je mettais de côté deux litres de vodka et sept ou huit pintes de Stella chaque jour”, a déclaré Evans à l’époque. “J’ai bu comme ça pendant trois ans. Dieu seul sait comment j’y ai survécu. J’avais profondément honte de ce que j’étais devenu et je savais que la chose la plus gentille que je pouvais faire pour Adele était de m’assurer qu’elle ne me voyait jamais dans cet état. “

Evans a dit qu’il avait commencé à boire après la mort de son père. “Je n’étais pas là pour ma fille alors que j’aurais dû l’être et je l’ai regretté chaque seconde de chaque jour jusqu’à ce moment maintenant. Cela me déchire à l’intérieur”, a ajouté Evans. À l’époque, Evans a déclaré qu’il avait écouté une partie de la musique de sa fille et l’avait regardée se produire lors de récompenses. En 2016, Adele a déclaré que la dernière fois qu’elle avait vu Evans était à l’enterrement de sa grand-mère quand elle avait 15 ans et qu’elle avait «coupé le contact» avec lui quand elle avait 10 ou 11 ans.

Adele n’a pas sorti un nouvel album depuis le 25 de 2015. Elle est en train de revenir sous les projecteurs, car elle animera l’épisode du 24 octobre de Saturday Night Live. Le guitariste HER a été annoncé comme l’invité musical. Adele a joué sur SNL en 2008 et 2015.