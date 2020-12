Le Père Noël est là! Harry et Meghan Markle reçoivent des millions de Spotify | Instagram

Apparemment, les Sussex, le prince Harry et Meghan Markle, Ils n’ont pas perdu de temps alors que la presse internationale prend un peu plus soin de certains de leurs proches, l’un des couples royaux les plus controversés fêterait à cette époque sa série de bonne chance en recevant plusieurs millions de Spotify.

Selon les rapports, l’ancien couple royal ne souffre pour rien et moins d’argent puisque, contrairement à ce que beaucoup auraient pu mettre en garde, les offres ne manquent pas et l’une d’entre elles est venue de Spotify après avoir signé un contrat juteux, tout indique que maintenant le plus jeune des fils de Charles de Galles, le prince harry et sa famille aurait un avenir sûr.

Selon certains détails qui ont circulé, Harry et Meghan Markle ont signé un “milliardaire!” avec la plateforme populaire Spotify, le géant suédois du streaming audio, l’objectif sera la production en série de podcasts à travers diverses voix.

Il faut se rappeler qu’avant, ils en auraient eu un avec Netflix signée en septembre dernier, cette nouveauté a une fois de plus attiré l’attention sur le célèbre couple.

“A propos de la quantité”

Bien que les termes n’aient pas encore été entièrement divulgués, ils supposent qu’il pourrait s’agir d’un nombre à sept chiffres. Ce qui a émergé, c’est le type de projet pour lequel les désormais anciens membres de la famille royale recevraient un tel montant, tout indique qu’ils vont produire et présenter différents podcasts.

Dans cette nouvelle aventure, sa nouvelle plate-forme «Archewell Audio» semble également être impliquée, qui hébergera différents contenus, un programme complet qui vise à «élever et divertir le public du monde entier avec des perspectives et des voix différentes». C’est ainsi que la déclaration décrit le nouveau travail des ducs.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Actuellement, l’application audio qui a été placée parmi les favoris dans une grande partie du monde, bénéficie d’une audience de plus de 320 millions d’utilisateurs actifs par mois, parmi les contenus qu’elle propose sont des titres de podcasts par Michelle Obama et populaires des influenceurs comme Addison Rae.

“Sussex Inspire à Noël”

Entre autres détails en dehors des problèmes monétaires, on savait que l’une des premières livraisons d’Enrique et Meghan de Sussex sera un audio de Noël, contiendra des histoires d’espoir et de compassion, selon la déclaration présumée.

Concernant le contrat, il est apparu qu’il était signé avec Archewell Audio pendant plusieurs années

Ce que nous aimons à propos du podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de communiquer les uns avec les autres sans distraction », a déclaré le couple dans un communiqué conjoint.

Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous écoutons les uns les autres et nous écoutons les histoires de chacun, nous nous souvenons à quel point nous sommes tous interconnectés. “

Mettre. Le. Bouilloire. Sur. Un nouveau spécial vacances du prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, arrive bientôt uniquement sur Spotify ☕️ ️https: //t.co/ZlFRPzLe9R – Spotify (@Spotify) 15 décembre 2020

Alors que le petit-fils de la reine Elizabeth II et l’ancienne actrice et activiste Meghan Markle construisent leur empire non seulement sur le bras de ces deux applications, ils surprennent de plus en plus avec de nouveaux plans!

De son côté, la famille paternelle du prince allait traverser une vive polémique ces dernières semaines après le lancement de la série «La Couronne».

Des personnes proches de la royauté et des collaborateurs du monarque ont exprimé leur mécontentement et ont demandé à la plateforme Netflix de demander des publicités qui avertissent le public, ceci après que le contenu affiché dans la quatrième saison dont ils ont souligné affecte grandement leur image.

Après cela, un message fort est venu de Netflix réitérant que “c’était un sujet dont ils ne discuteraient pas et qu’il n’était pas nécessaire de le faire, avec la pleine confiance que le public sait à l’avance qu’il s’agit d’un drame fictif”. Cela fait partie d’une déclaration du service de streaming que le site Deadline a récemment publié.

Vous pouvez également lire La royauté réagit-elle au malheur de Harry et Meghan avec la grossesse?

Ce qui précède a également été soutenu par des personnalités importantes, des historiens et même par les interprètes de la série à succès.